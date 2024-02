Razbili najbolj škodljivo kibernetsko kriminalno skupino na svetu

LockBit in njegove podružnice so napadali vlade, velika podjetja, šole in bolnišnice. Povzročili so za več milijard dolarjev škode in od žrtev izterjali milijone dolarjev odkupnin.

Britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu (NCA), ki v okviru operacije Cronos sodeluje z ameriškim preiskovalnim uradom FBI, Europolom in agencijami iz devetih drugih držav, je sporočila, da je prodrla v omrežje podjetja LockBit in prevzela nadzor nad njegovimi storitvami.

"Vdrli smo v omrežje hekerjev, prevzeli nadzor nad njihovo infrastrukturo in pridobili ključe, ki bodo žrtvam pomagali dešifrirati njihove sisteme," je novinarjem v Londonu povedal generalni direktor NCA Graeme Biggar.

Spletno stran podjetja LockBit, ki prodaja storitve, s katerimi lahko ljudje organizirajo kibernetske napade in zadržijo podatke, dokler ne prejmejo odkupnine, so prevzeli v ponedeljek zvečer. Ministrstvo za pravosodje ZDA je ob tem sporočilo, da so agencije v okviru operacije prevzele nadzor nad številnimi javno dostopnimi spletnimi mesti in strežniki, ki jih je uporabljal LockBit.