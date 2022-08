Britansko mesto, ki se je zavezalo veganstvu: 'To je prvi korak na dolgi poti'

Strokovnjaki se strinjajo, da je živinoreja glavni povzročitelj emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe, deloma zaradi visokih emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe, deloma zaradi visokih emisij ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida, deloma pa tudi zato, ker spodbuja krčenje gozdov, saj se za živino in živalsko krmo izsekajo habitati, na katerih bi lahko pridelali več hrane za ljudi, če bi jih uporabili za pridelavo pridelka.

Poleg tega povzroča izgubo biotske raznovrstnosti in onesnaževanja voda, veliko uživanja živalskih proizvodov pa je povezano tudi z boleznimi srca in rakom.

V pogodbi je 38 zahtev, od prepovedi gradnje novih živalskih farm in intenziviranja kmetij do prehoda na rastlinsko prehrano v šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele ter subvencioniranja sadja in zelenjave.

Živinorejci bi dobili subvencije za prehod na rastlinsko pridelavo, prehranska varnost bi postala prednostna naloga vseh držav s poudarkom na odpravi revščine in lakote.

Pogodbo je doslej podprlo 17 mest po vsem svetu, med njimi tudi Boynton Beach na Floridi, poroča The Independent.