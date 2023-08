Britansko ministrstvo: Putin na fronto pošilja slabo izurjene vojake

Britansko obrambno ministrstvo je v svojem dnevnem poročilu o obveščevalnih podatkih navedlo, da ruski predsednik Vladimir Putin na fronto pošilja "slabo izurjene vojake". Novi ameriški obveščevalni podatki pa navajajo, da med Rusijo in Severno Korejo potekajo resni pogovori o pošiljanju dodatnega orožja in ostalega materiala v Moskvo. Predsednika obeh držav sta se v pismih zavzela za okrepljeno sodelovanje.

icon-expand Ruski vojaki na vzhodu Ukrajine FOTO: AP

V svojem poročilu so Britanci izpostavili še, da Rusija tedensko obsodi skoraj 100 vojakov, ki se nočejo boriti. Po njihovih ocenah bo letos obsojenih še več kot 5000 vojakov. "Visoko stopnja obsodb kaže na slabo moralno stanje v ruski vojski in številne nepravilnosti," dodaja britansko ministrstvo. "Čeprav so nekateri vojaki poziv zavrnili in je stopnja iztrošenosti še vedno visoka, Rusija svoje izgube najverjetneje blaži tako, da na fronto pošilja množico slabo izurjenih vojakov," poroča Independent. Izmenjava pisem med Putinom in Kim Džong Unom o morebitnih orožarski poslih Nedavno je v Severno Korejo odpotoval ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki naj bi poskušal Rusiji zagotoviti dodatno artilerijsko strelivo, je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Po obisku sta si po poročanju Politica Putin in severnokorejski predsednik Kim Džong Un izmenjala pisma, v katerih sta se zavzela za okrepljeno sodelovanje. V Severno Korejo je nato odpotovala še eno skupina ruskih uradnikov, ki je nadaljevala pogovore o morebitnih orožarski poslih, je povedal Kirby.

icon-expand Kim Džong Un in vladimir Putin v Rusiji leta 2019. FOTO: AP

Potencialni sporazumi naj bi vključevali tudi dobavo surovin, ki bi pomagale povečati ruske vojaške proizvodne zmogljivosti, je dejal Kirby in opozoril, da bi takšni dogovori neposredno kršili resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov. Kako so ZDA prišle do teh informacij, Kirby ni želel razkriti. Na prošnjo za komentar se rusko veleposlaništvo v Washingtonu še ni odzvalo. Severna Koreja je sicer v Rusijo v preteklosti artilerijo pošiljala prek tretjih držav na Bližnjem vzhodu in severni Afriki, kljub kršitvam sankcij. V napadih na Ukrajino ubitih najmanj šest oseb, eksplozije v šestih ruskih regijah Medtem je znanih tudi že nekaj več podrobnosti o eksplozijah v šestih ruskih regijah, kar je tudi eden največjih napadov na Rusijo od začetka vojne. Droni so zadeli tudi letališče v zahodni regiji Pskov, kjer je požar poškodoval štiri vojaška letala, še dve je zajel ogenj. Na posnetkih iz območja se vidi gost dim nad mestom, na letališču so odpovedali tudi vse lete. Po ruskih podatkih so trije droni padli v regijo Brjansk, dva v Orjolski in po en v regijo Rjazanski, Kaluški in moskovski regiji. Prestolnica Kijev je bila v noči na sredo tarča silovitega ruskega obstreljevanja z manevrirnimi raketami in droni, v katerem sta bili ubiti najmanj dve osebi, šest pa jih je bilo ranjenih. Po besedah vodje vojaške uprave Kijeva Sergeja Popka je bil to najbolj silovit napad na prestolnico od pomladi.