Britansko obrambno ministrstvo tarča kitajskih hekerjev

Vlada naj bi bila z napadom seznanjena v preteklih dneh, do zdaj pa niso našli dokazov, ki bi potrjevali, da so hekerji ukradli kakršne koli podatke, poroča Sky News. Preiskava obsega vdora v sistem je sicer še v teku.

Britanske oblasti sumijo, da so kitajski hekerji vdrli v plačni sistem vojske. Izpostavljena so bila imena pripadnikov oboroženih sil, bančni podatki in v manjšem obsegu tudi osebni podatki. S sistemom sicer upravlja zunanji izvajalec.

Pred najnovejšim incidentom so britanske oblasti akterje, povezane s Kitajsko, obtožile še za dve "zlonamerni kampanji" kibernetskih napadov v Združenem kraljestvu med letoma 2021 in 2022. Marca je podpredsednik vlade Oliver Dowden v spodnjem domu parlamenta povedal, da so bili dva posameznika in podjetje, povezano s kitajsko državo, sankcionirani zaradi napadov na volilno komisijo. Podjetje naj bi bilo povezano s hekersko skupino APT31, ta pa s kitajskim ministrstvom za državno varnost.

Kitajski predsednik na evropski turneji

Kitajski predsednik Ši Džinping je sicer trenutno na turneji po Evropi. V ponedeljek se je mudil v Parizu, kjer se je srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. V luči obiska kitajskega predsednika je skupina sedmih francoskih poslancev, ki so bili tarča kitajskih kibernetskih napadov, pozvala k sodni preiskavi. Izrazili so željo, da bi Francija napade uradno pripisala APT31. A za razliko od ZDA, Združenega kraljestva in Nove Zelandije, ki so Kitajsko že uradno obtožili kibernetskih napadov, so se francoske oblasti do zdaj izogibale javnim obtožbam Pekinga.

Ši Džinping bo v sredo obiskal še Srbijo, v četrtek pa Madžarsko. Obe državi sta v prijateljskih odnosih s Kitajsko.