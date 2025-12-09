Britansko OnlyFans 'zvezdo' aretirali na Baliju zaradi pornografskih vsebin

26-letna Bonnie Blue, britanska ustvarjalka vsebin za odrasle, je bila v četretek na Baliju aretirana med policijsko racijo. Njeno pravo ime je Tia Billinger, v primeru, da bo obsojena, pa se ji obeta kazen do 15 let zapora. 'Ustvarjalka' je bila znana po organiziranju kontroverznih spolnih 'izzivov' s skupinami mladih moških, poroča Independent. Znana je predvsem po tem, da je trdila, da je imela v enem dnevu spolne odnose z 1057 moškimi.

Racija je sledila prijavam, da je najela avtobus, ki ga je poimenovala 'bangbus' za potovanje po otoku, da bi snemala eksplicitne vsebine med t.i. tednom šolarjev, praznovanjem po koncu srednje šole, ki se ga udeležujejo večinoma mlajši moški. V njeni 'skupini' je bilo 17 moških turistov, starih od 19 do 40 let, britanske in avstralske narodnosti, je sporočila policija. Policija je 14 Avstralcev izpustila brez obtožbe, enega Avstralca in dva Britanca pa je nekoliko dlje pridržala.