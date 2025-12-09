Svetli način
Britansko OnlyFans 'zvezdo' aretirali na Baliju zaradi pornografskih vsebin

Denpasar, 09. 12. 2025 12.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
19

Nekdanjo britansko pornografsko igralko in ustvarjalko intimnih vsebin na OnlyFans Bonnie Blue so v Indoneziji pridržali zaradi domnevne produkcije pornografskih vsebin. Te namreč kršijo moralne zakone države z muslimansko večino, pojasnjujejo tamkajšnje oblasti.

26-letna Bonnie Blue, britanska ustvarjalka vsebin za odrasle, je bila v četretek na Baliju aretirana med policijsko racijo. Njeno pravo ime je Tia Billinger, v primeru, da bo obsojena, pa se ji obeta kazen do 15 let zapora. 'Ustvarjalka' je bila znana po organiziranju kontroverznih spolnih 'izzivov' s skupinami mladih moških, poroča Independent. Znana je predvsem po tem, da je trdila, da je imela v enem dnevu spolne odnose z 1057 moškimi. 

Racija je sledila prijavam, da je najela avtobus, ki ga je poimenovala 'bangbus' za potovanje po otoku, da bi snemala eksplicitne vsebine med t.i. tednom šolarjev, praznovanjem po koncu srednje šole, ki se ga udeležujejo večinoma mlajši moški. V njeni 'skupini' je bilo 17 moških turistov, starih od 19 do 40 let, britanske in avstralske narodnosti, je sporočila policija. Policija je 14 Avstralcev izpustila brez obtožbe, enega Avstralca in dva Britanca pa je nekoliko dlje pridržala. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi Bonnie Blue so že izpustili, vendar so ji zasegli potni list in jo v naslednjih 48 urah prepeljali k imigracijskim organom na nadaljnje zaslišanje. Policija je sporočila, da naj bi ona in skupina moških ustvarjali 'vsebine s pornografskimi ali nemoralnimi elementi'.

Indonezija ima stroge zakone, ki prepovedujejo produkcijo, distribucijo in javno prikazovanje pornografskega gradiva, s strožjimi kaznimi za kazniva dejanja, v katera so vpleteni mladoletniki.

only fans bali aretacija
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
beatrice91
09. 12. 2025 13.56
+1
Ko prideš na Bali podpišeš izjavo , da v Indonezijo ne vnašaš pornografskih vsebin kot pogoj vstopa brez vize. Točno je vedela kaj počne in kako se lahko konča.
ODGOVORI
1 0
galeon
09. 12. 2025 13.55
-1
Oblečena Indonezijka je lepša od slečene evropejke.
ODGOVORI
1 2
Colgate
09. 12. 2025 14.05
@galeon Predvidevam, da jih še nisi videl v živo. To niso Japonke BTW
ODGOVORI
0 0
galeon
09. 12. 2025 13.51
-1
Oblečena Indonezijka je lepša kot slečena evropejka.
ODGOVORI
1 2
Žrtev
09. 12. 2025 13.45
+1
Ji že paše...
ODGOVORI
2 1
Martinović
09. 12. 2025 13.42
Reklama za Only Fans in objektifikacijo žensk???
ODGOVORI
0 0
BARK
09. 12. 2025 13.39
+5
ta itak ni normalna..to je ona ki je v enem dnevu z 300 tipi se dol dala....fuj...holazen nagravhzna
ODGOVORI
6 1
lepdanvsakdan
09. 12. 2025 13.47
+2
1000
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
09. 12. 2025 13.47
+1
*1000 v pol dneva
ODGOVORI
1 0
Greznica
09. 12. 2025 13.29
-3
zanimvo da po celem svetu OnlyFans ni obdavčen, le v Sloveniastanu je .. čestitke Furs-u ... not
ODGOVORI
7 10
Borka76
09. 12. 2025 13.33
+7
Prav je, da je obdavčen, tudi drugod bi moral biti.
ODGOVORI
10 3
BARK
09. 12. 2025 13.39
+5
premalo je obdavčen
ODGOVORI
7 2
Tovariš Balki
09. 12. 2025 13.28
+4
Sj so bli vsi polnoletni..pa to
ODGOVORI
6 2
ptuj.si
09. 12. 2025 13.34
+7
To je res, samo orgije so tam prepovedane.
ODGOVORI
7 0
JOSEPH HAYDN
09. 12. 2025 13.22
+2
Upam, da jo doleti dolga kazen
ODGOVORI
7 5
ptuj.si
09. 12. 2025 13.38
+6
15 let v moškem zaporu.
ODGOVORI
6 0
Pedro Lopez
09. 12. 2025 13.47
+2
To bi bila za njo nagrada, ne pa kazen.
ODGOVORI
2 0
SpamEx
09. 12. 2025 13.18
+5
Kako pa so olasti izvedele za to?ker so redno na OnlyFans verjetno
ODGOVORI
9 4
Wolfman
09. 12. 2025 13.05
+9
Spolne bolezni postajajo resen problem.
ODGOVORI
9 0
