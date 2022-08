Britansko plažo prekrilo na tisoče strupenih rakov

Obiskovalci priljubljene turistične destinacije v Cornwallu so z grozo opazovali, ko je plitvo vodo ob obali preplavilo na tisoče strupenih rakov. Gre za vsakoletni cikel v življenju teh živali, ko v plitvinah odvržejo svoje oklepe ter se nato vrnejo v morske globine, poroča Sky News . Za seboj tako pustijo pravo malo pokopališče svojih skeletov.

Velike morske pajke prepoznamo po njihovih dolgih nogah in kleščah. Njihov ugriz je sicer strupen, vendar neškodljiv za ljudi. Strokovnjaki medtem verjamejo, da se raki v plitvine odpravijo v tako velikem številu, da bi se zaščitili pred plenilci.

Številne obiskovalce plaže Porthgwidden je poplava teh morskih prebivalcev odvrnila od vstopa v morje, spet drugi pa so priložnost izkoristili, da so si lahko malo vojsko rakov ogledali pobližje. "Pogosto snorklam, vendar pa še nikoli nisem videla tako velikega števila morskih paklov," je dejala morska fotografinja Kate Lowe. "Bilo je neverjetno. Lebdela sem nad njimi in se trudila, da jih ne bi pohodila," je dodala.