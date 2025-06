Britansko podjetje zaradi onesnažene vode doletela rekordna globa

Britanske oblasti so tamkajšnjemu največjemu podjetju za vodooskrbo in ravnanje z odpadno vodo Thames Water zaradi onesnaževanja in kršitev glede izplačila dividend naložile kazen v višini 122,7 milijona funtov (okoli 146 milijonov evrov). Najvišja kazen tovrstnemu podjetju v zgodovini države je zadnji udarec za sicer tudi prezadolženo družbo.