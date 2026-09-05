Britansko pristanišče Dover blokirali zamaskirani protestniki

Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti številne v črno oblečene moške s podkapami na glavi, ki so se zbrali v pristanišču. Po navedbah predstavnika krajevnih oblasti je shod potekal mirno, protestniki pa niso nosili nobenih transparentov. So pa ohromili prometno najbolj obremenjeno mednarodno trajektno pristanišče v Združenem kraljestvu.

Predstavnik britanske vlade je protest ostro kritiziral. "Pravica do mirnega protesta je temeljni del naše demokracije, vendar obsojamo ravnanje v Doverju in motnje v prometu, ki so zaradi tega nastale," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Lokalni politik je izjavil, da gre očitno za usklajeno skupino več sto zamaskiranih moških, ki so se vedli izredno zastrašujoče.

Pristanišče je zjutraj na družbenem omrežju X potrdilo, da je incident vplival na promet v mestu in okoli njega. Kasneje je promet znova nemoteno stekel.