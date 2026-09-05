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Britansko pristanišče Dover blokirali zamaskirani protestniki

London , 05. 09. 2026 16.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Dover

Pristanišče Dover na jugovzhodu Velike Britanije je blokiralo več sto zamaskiranih ljudi. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so protestirali proti migrantom, ki s plovili nezakonito prihajajo na Otok, s sicer mirnimi protesti pa so povsem ohromili pomembno trajektno pristanišče.

Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti številne v črno oblečene moške s podkapami na glavi, ki so se zbrali v pristanišču. Po navedbah predstavnika krajevnih oblasti je shod potekal mirno, protestniki pa niso nosili nobenih transparentov. So pa ohromili prometno najbolj obremenjeno mednarodno trajektno pristanišče v Združenem kraljestvu.

Dover
Dover
FOTO: AP

Predstavnik britanske vlade je protest ostro kritiziral. "Pravica do mirnega protesta je temeljni del naše demokracije, vendar obsojamo ravnanje v Doverju in motnje v prometu, ki so zaradi tega nastale," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Lokalni politik je izjavil, da gre očitno za usklajeno skupino več sto zamaskiranih moških, ki so se vedli izredno zastrašujoče.

Pristanišče je zjutraj na družbenem omrežju X potrdilo, da je incident vplival na promet v mestu in okoli njega. Kasneje je promet znova nemoteno stekel.

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