Britansko prizivno sodišče odločilo, da se podpornica IS lahko vrne v Veliko Britanijo

Begumova se je zato odločila, da se pritoži na britansko prizivno sodišče, ker je s to vladno odločitvijo postala apatrid (oseba brez državljanstva). Begumova še trdi, da jo je s tem država izpostavila resnični grožnji smrti in nečloveškemu ravnanju.

Danes 20-letna Shamima Begum je večkrat zaprosila britanske oblasti, da ji dovolijo vrnitev, a so njeno prošnjo zavrnili. Nekdanji britanski notranji minister Sajid Javid je celo sprejel odločitev, da pripadnici IS odvzamejo državljanstvo, ker da predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Podlaga za odločitev notranjega ministrstva je bil zakon iz leta 1891, ki oblastem omogoča, da v javnem interesu posamezniku odvzamejo državljanstvo.

"Poštenost in pravica morata, na podlagi dejstev tega primera, prevagati nacionalne varnostne zadržke, tako da bi ji morali dovoliti, da vstopi zaradi pritožbe,« je dejal Julian Flaux , eden od treh pritožbenih sodnikov, ki so presojali o njenem primeru. Dodal je, da bi lahko v luči pomislekov glede nacionalne varnosti, poskrbeli za varnost ob njeni morebitni vrnitvi v Združeno kraljestvo.

Begumova se je nato na prizivno sodišče pritožila zaradi kršenja pravice do vstopa v Združeno kraljestvo, kjer bi lahko aktivno vložila tožbo proti vladni odločitvi. Prizivno sodišče je zdaj presodilo, da je edini način, da se ji zagotovi pošten in učinkovit pritožbeni postopek ta, da se ji dovoli vrnitev v Združeno kraljestvo z namenom izpodbijanja vladne odločitve.

Kot je v svoji odločitvi sodišče še zapisalo, bi lahko varnostna služba in tožilstvo na podlagi dokazov in javnega interesa vložila obtožnico proti Begumovi zaradi terorizma, tako da bi jo lahko že ob samem prihodu v Združeno kraljestvo aretirali, obtožili in jo odpeljali v pripor.

Iz britanskega notranjega ministrstva so sporočili, da so zelo razočarani nad takšno odločitvijo sodišča. Kot pravijo, bodo zdaj zaprosili za možnost pritožbe na to odločitev. "Najpomembnejša prioriteta vlade ostaja vzdrževanje naše nacionalne varnosti in zagotavljanje varnosti ljudi," so poudarili.

Visoko nosečo so jo v begunskem taborišču našli novinarji

Danes 20-letna Shamima je Združeno kraljestvo skupaj s še dvema najstnicama zapustila februarja 2015. Preko Turčije so vstopile v Sirijo, kjer je več kot tri leta živela pod vladavino IS.

Ko je teroristična skupina začela izgubljati ozemlje, pa se je Shamima znašla v begunskem taborišču na severu Sirije. Tam so jo februarja lani visoko nosečo našli novinarji. Otroka je nato rodila v begunskem taborišču, a je zaradi okužbe pljuč kmalu po rojstvu umrl. Pred tem je zaradi slabih razmer v Siriji že izgubila dva otroka, ki so se ji rodili v zakonu z Nizozemcem Yagom Riedijkom, ki se je IS pridružil oktobra 2014.