Britansko sodišče: dubajski šejk je ugrabil hčerki in grozil princesi Hayi

Princesa Haya , polsestra jordanskega kralja Abdulaha , je lani na začetku leta zapustila moža , dubajskega šejka Mohameda bin Rašida al Maktouma, in se sprva s 7-letnim sinom in 11-letno hčerko zatekla v Nemčijo, kjer je zaprosila za politični azil, potem pa je pristala v Londonu. Poleti sta na sodišču začela bitko za skrbništvo nad otrokoma , princesa pa je od sodišča zahtevala tudi prepoved približevanja in posebno zaščito, ki pripada ženskam, prisiljenim v poroko.

Britansko visoko sodišče je odločilo v prid princesi Hayi in objavilo dolgo obrazložitev sodbe, v kateri je razvidna razsežnost primera. Šejk Mohamed se je (neuspešno) trudil, da razsodba ne bi bila javna, ampak so njegove prošnje zavrnili, saj so odločili, da je pomemben javni interes. Sodišče ga je označilo za neiskrenega do sodišča, med drugim so ga obtožili tudi ugrabitve, prisilne vrnitve, mučenja in "kampanje ustrahovanja".

Šejk je v izjavi, izdani po tem, ko so objavili sodbo, dejal: "Kot človek na čelu vlade nisem mogel sodelovati v procesu ugotavljanja dejstev sodišča. To je privedlo do tega, da razsodba prikazuje le eno plat zgodbe." Še vedno vztraja, da je primer osebna zadeva, dodal pa je prošnjo, da "mediji spoštujejo zasebnost njunih otrok in se ne vtikajo v njihova življenja v Veliki Britaniji".

"Mlade ženske, ki so prikrajšane za svobodo"

V osmih mesecih obravnave primera so na sodišču zaslišali veliko prič in ugotovili, da je šejk Mohamed odgovoren za ugrabitev in prisilno vrnitev dveh hčerk, ki jih ima z eno izmed šest žen. Njegova hčerka Šamšaje pobegnila, ko je bila stara 19 let, a so jo šejkovi možje hitro ujeli in pripeljali nazaj, angleški policiji pa so preprečili, da bi primer preiskali. Iz obrazložitve sodbe je razvidno, da so ji takrat vbrizgali pomirjevalo in jo iz Velike Britanije odpeljali nazaj v Dubaj.

Druga hčerka Latifaje poskušala pobegniti kar dvakrat, in sicer leta 2002 in 2018. Po prvem poskusu pobega je bila v Dubaju zaprta več kot tri leta, svoj drugi pobeg pa je načrtovala kar sedem let. Na jahti, približno 48 kilometrov od indijske obale, so jo na začetku marca našli očetovi vojaki in jo s silo odpeljali nazaj. Po tem je javnost ni videla več mesecev in je veljala za pogrešano, dokler se ni pojavila na fotografijah v družbi z nekdanjo visoko komisarsko ZN za človekove pravice, s čimer so želeli dokazati, da je nimajo zaprte doma. Sodnik je v sodbi med drugim zapisal, da šejk Mohamed "še naprej vzdržuje režim, v katerem sta ti mladi ženski prikrajšani za svobodo".