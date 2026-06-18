Britansko sodišče obsodilo moška, ki sta vohunila za Kitajsko

Wai je bil obsojen tudi zaradi zlorabe položaja v javni službi. V računalniškem sistemu ministrstva za notranje zadeve je poizvedoval za ljudmi, ki bi zanimale hongkonške oblasti.

Porota v Londonu je upokojenega hongkonškega policista Billa Yuena in nekdanjega zaposlenega na agenciji za priseljevanje in carinski nadzor britanske mejne policije Petra Waija maja spoznala za kriva, ker da sta na britanskem ozemlju izvajala "policijsko delovanje v senci", in sicer v imenu Kitajske. Sodišče ju je danes obsodilo na zaporno kazen, in sicer Yuena za osem, Waia pa za deset let.

Tarče Yuen in Wai, ki obtožbe sicer zanikata, so bili hongkonški disidenti in prodemokratični protestniki, ki živijo v Veliki Britaniji, med njimi tudi aktivist Nathan Law. V eni od operacij naj bi obsojenca posnela njegovo fotografijo, njune dejavnosti pa naj bi sovpadle z objavo nagrad s strani hongkonških oblasti v višini okoli 115.000 evrov za informacije, ki bi pomagale identificirati več aktivistov s sedežem v Združenem kraljestvu, med njimi tudi Lawa, navaja AFP.

Njune nezakonite dejavnosti so razkrili maja 2024, ko je britanska policija preprečila domnevni poskus ugrabitve nekdanje prebivalke Hongkonga iz njenega stanovanja.

Primer je sprožil resna vprašanja glede tujega vmešavanja in zmožnosti sovražnih držav, da zbirajo podatke o posameznikih, ki živijo v Veliki Britaniji.

Odkar je Hongkong sredi leta 2020 sprejel sporni zakon o nacionalni varnosti, se je na Otok preselilo več deset tisoč ljudi, med njimi tudi aktivisti za demokracijo, ki jih kitajske oblasti preganjajo.