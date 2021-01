Britansko sodišče odredilo, da Julian Assange ostaja v priporu

Odvetnik ZDA je danes med zaslišanjem glede varščine potrdil, da so se že pritožili na odločitev glede zavrnitve izročitve. Tudi danes so se sicer pred sodiščem zbrali številni Assangevi podporniki.

Okrožna sodnica Vanessa Baraitser je sicer že v ponedeljek presodila, da ustanovitelja WikiLeaksa, zaradi njegovega duševnega zdravja in suma na samomorilnost ni mogoče zakonito izročiti ZDA. Assangu očitajo vohunjenje in objavo več tisoč tajnih dokumentov. Če bi Assangea v ZDA spoznali za krivega, mu grozi 175 let zapora.

Ustanovitelj WikiLeaksa je v ponedeljek sicer dosegel veliko zmago proti ameriškim oblastem, ki so mu očitale zaroto in kršitev zakona o vohunjenju. Njegovi zagovorniki in odvetniki so že prej zatrdili, da je bilo njegovo zdravje načeto in ogroženo v zaporu, saj trpi zaradi težav z dihali in je nagnjen k depresiji. Opozarjali so tudi, da obstaja nevarnost samomora, če ga izročijo ZDA in obsodijo na trajno zaporno kazen. Kljub temu je britansko sodišče danes odredilo, da ostaja v priporu.

ZDA so Assangea leta 2010 obtožile v 18 zadevah zaradi uhajanja 500.000 tajnih dokumentov. Trdijo, da je Assange zaupne podatke o ameriških vojaških operacijah v Afganistanu in Iraku aktivno zbiral od nekdanje vojaške obveščevalne analitičarkeChelsea Manning, ki je pridobila na tisoče strani tajnega gradiva in mu predala informacije zunanjega ministrstva, poročila o pomembnih dejavnostih v Iraku in informacije o zapornikih v zalivu Guantanamo, še poroča CNN.

Odločitev o izročitvi je bila sprejeta po več kot desetih letih mednarodnih pravnih zapletov in polemik. Assangeovi odvetniki in privrženci pa že dolgo trdijo, da so odredba o izročitvi in obtožbe zoper njega politično motivirani in da bi, če bi bili izvedeni, vplivali na svobodo tiska tako v ZDA kot tudi Veliki Britaniji.