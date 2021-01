Britansko sodišče razsodilo: Assange ne bo izročen ZDA

Ustanovitelj WikiLeaksa je tako dosegel veliko zmago proti ameriškim oblastem, ki so mu očitale zaroto in kršitev zakona o vohunjenju. Njegovi zagovorniki in odvetniki so že prej zatrdili, da je bilo njegovo zdravje načeto in ogroženo v zaporu, saj trpi zaradi težav z dihali in je nagnjen k depresiji. Opozarjali so tudi, da obstaja nevarnost samomora, če ga izročijo ZDA in obsodijo na trajno zaporno kazen.

ZDA so 49-letnega Assangea leta 2010 obtožile v 18 zadevah zaradi uhajanja 500.000 tajnih dokumentov. Gre za zaupne dokumente, ki podrobno opisujejo ameriške vojaške operacije v Afganistanu in Iraku. Odločitev o izročitvi je bila sprejeta po več kot desetih letih mednarodnih pravnih zapletov in polemik. Na današnjo sodbo britanskega sodišča je mogoče vložiti pritožbo, kar pomeni, da bi se pravna saga lahko nadaljevala, preden bo sledila dejanska izročitev. Če bi ga v ZDA spoznali za krivega, Assangeu grozi do 175 let zapora.

Washington vztraja, da je Assange obveščevalni analitičarki Chelsea Manning,ki je pred spremembo spola bila ameriški vojak Bradley Manning, pomagal pri kraji dokumentov in odkrivanju zaupnih virov po vsem svetu. Švedska je bila prva država, ki je leta 2010 izdala nalog za prijetje Assangea zaradi domnevnega posilstva, vendar so bile te obtožbe pozneje zavrnjene zaradi pomanjkanja dokazov. Toda Assange je kršil pogojni izpust in se odločil za beg iz Švedske ter za azil zaprosil na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kjer je ostal od leta 2012 do 2019. Aprila 2019 je predsednik Ekvadorja Lenin Moreno azil preklical zaradi "agresivnega vedenja in ponavljajočih se kršitev mednarodnih konvencij". WikiLeaks še naprej trdi, da je Ekvador Assangeu nezakonito odvzel azil in kršil mednarodno pravo.

Še pred današnjo odločitvijo je Nils Melzer, posebni poročevalec OZN v boju proti mučenju, dejal, da bi izročitev "očitno kršila osnovna načela človekovih pravic, sodna pravila in pravno državo". Odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpaje pozval, naj Assangea pomilosti, češ da "ni sovražnik ameriškega ljudstva".Dodal je še, da bi "oprostili pogumnega človeka, ki že več kot desetletje trpi krivico, preganjanje in ponižanje in samo zato, ker je govoril resnico".