Britansko 'uničevanje' vina

Po zdaj veljavni zakonodaji mora biti vino vsebovati vsaj 4,5 odstotka alkohola. Po novem se bodo vino lahko imenovale pijače z nizko vsebnostjo ali nič alkohola. Nekateri člani angleškega vinskega kluba iz Brightona so ogorčeni, kaj vse bi se lahko po novem nalivalo v vinske kozarce.

"Nikoli ne boste dobili enakega okusa z nečim, kar je brez ali malo alkohola." "Če želite ustvariti drugačno pijačo, potem v redu. To so že počeli z alkoholnimi pijačami in podobnim. To ni po mojem okusu, ampak, ja. To ni vino," pravijo vinski navdušenci.

Spet drugi poznavalci žlahtne kapljice v vladnem načrtu vidijo odpiranje trga. "Mislim, da je vse, kar deregulira vinsko industrijo, dobro. Mislim, da ponuja več izbire," je eno od predlogu naklonjenih mnenj.

Vlada tudi predlaga odpravo prepovedi iz časov članstva v Evropski uniji, in sicer mešanja in slajenja uvoženih vin. To pa bi lahko povzročilo zmedo glede izvora vina, pravijo otoški vinarji. "Mislim, da mora biti pri označevanju vin zelo jasno, od kje prihaja to grozdje. Torej, če je bilo uvoženo, potem bi moralo biti povsem jasno, iz katere države je to grozdje. Na etiketah se ne bi smelo sklicevati na Anglijo ali Veliko Britanijo," je prepričana izvršna direktorica Ridgeview Estate Tamara Roberts.

Britanski minister za okolje, hrano in podeželje Steve Barclay zanika, da bo sprememba povzročila zmedo pri potrošnikih, ravno nasprotno, zatrjuje. "Današnja objava se nanaša na označevanje britanskega vina, kar bo potrošniku olajšalo nakup britanskega vina," napoveduje.

A tudi z novimi predpisi se za člane britonskega vinskega kluba ne bodo kaj dosti spremenilo. Vztrajali bodo in ostali zvesti tistemu, kar dobro poznajo in obožujejo – pravem alkoholnem vinu.