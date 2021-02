Vrhovno sodišče zavrnilo vrnitev pripadnice IS v domovino

Pet sodnikov vrhovnega sodišča je danes soglasno odločilo, da ne bodo dovolili vstopa Begumove v državo. "Vrhovno sodišče soglasno zavrača pritožbo Begumove," je sporočil sodnik Robert Reed.

Kot so pojasnili, pravica do pravičnega sojenja ni nad drugimi pomisleki, kot je varnost javnosti. Zato so odločili, da Begumova trenutno ni v položaju, ko bi lahko osebno učinkovito prispevala k sodnemu procesu, obenem pa bi njena prisotnost predstavljala grožnjo javnosti."To ni popolna rešitev, saj ni jasno, koliko časa bo uresničljiva. Vendar trenutno ni popolne rešitve, ki bi rešila tovrstno dilemo,"je dodal sodnik v pisni izjavi.