Britansko zunanje ministrstvo opozarja pred spolnimi napadi v taksijih na Hrvaškem

Ministrstvo na svoji spletni strani med nasveti ob potovanju na Hrvaško navaja, da so prejeli poročila o spolnih napadih v taksijih in vozilih Uberja. Britanskim državljanom svetujejo, naj fotografirajo notranjost taksija, tako da je vidna njegova številka, in fotografijo pošljejo prijatelju ali komu drugemu. Svetujejo tudi, naj potniki svoj status potovanja delijo prek Uberjeve aplikacije ali pokličejo nekoga med vožnjo in mu povedo, v katerem taksiju so in kam se peljejo.

V zadnjem mesecu so v Splitu po pisanju istrskega portala Istra24 prejeli dve prijavi proti taksistom - za posilstvo Britanke in Francozinje. Splitska policija je sporočila, da je za posilstvo prve osumljen 21-letnik, ki je že v priporu, proti drugemu pa še poteka preiskava.

Po pisanju britanskih medijev eden od taksistov na hrvaški obali iz vozila ni izpustil sina britanske novinarke zaradi nesoglasij glede cene prevoza. Nesoglasja zaradi tarif hrvaških taksistov so v letošnji turistični sezoni sicer pogosta. Nekateri taksisti so po poročanju hrvaških medijev zahtevali tudi do sto evrov za le nekaj kilometrov vožnje.

Iz združenja prevoznikov pri splitski obrtni zbornici so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v četrtek sporočili, da je ogrožanje varnosti potnikov neposredna posledica pomanjkljivosti zakona o prevozu v cestnem prometu. Takšni primeri, kot je opozorilo britanskega zunanjega ministrstva, po njihovi oceni mečejo senco na celotno državo kot turistično destinacijo in so razlog za nujne spremembe zakonodaje.

V združenju so še izpostavili, da je vlada ob sprejemanju sprememb zakona zavrnila njihov predlog o vpisu registracije vozila v taksi dovoljenje, zato danes na podlagi kopije enega taksi dovoljenja po ulicah kroži neznano število taksijev. Dodali so, da so astronomske cene na vrhuncu turistične sezone le kaplja v morje resničnih problemov, ki jih povzroča ta zakon.

Na Hrvaškem poleg klasičnih taksijev vožnje v večjih mestih ponujata tudi podjetji Uber in Bolt. Cena za vožnjo v primeru prevoza z uberjem ali boltom, ki ga je mogoče naročiti le prek mobilne aplikacije, je znana že pred začetkom vožnje oziroma ob naročilu prevoza.