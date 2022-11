British Airways bo vsem članom posadke dovolil nošenje ličil in nakita

"Prizadevali smo si oblikovati posodobljene smernice za nego in lepoto," je sporočil British Airways. Njihov tiskovni predstavnik je pojasnil, da se ukrep nanaša zlasti na pričeske, nakit in ličila, ne bo pa privedel do fizične spremembe uniform posadke. S tem letalski prevoznik kaže "zavezanost vključujočemu delovnemu okolju", je še dodal.