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Brnabić: Začenja se gonja za aretacijo Vučića. Odstopila direktorica RTS

Beograd, 28. 10. 2026 19.10 pred 15 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Aleksandar Vučić s soprogo pred voliščem

Po nedeljskih volitvah v Srbiji se politične razmere še naprej zaostrujejo. Ana Brnabić, podpredsednica glavnega odbora Srbske napredne stranke (SNS) in vršilka dolžnosti predsednice države, trdi, da se začenja politično motiviran pregon Aleksandra Vučića, katerega cilj naj bi bila njegova aretacija. Medtem je odstopila generalna direktorica srbske javne radiotelevizije RTS Manja Grčić, katere odhod so zahtevali del zaposlenih in kandidati Študentske liste.

Podpredsednica glavnega odbora Srbske napredne stranke Ana Brnabić je na družbenem omrežju X opozorila, da se po njenem prepričanju začenja "gonja za aretacijo" Aleksandra Vučića. Kot trdi, pa cilj ni doseči pravico, temveč nekdanjega predsednika Srbije odstraniti iz političnega življenja.

Brnabić je zapisala, da so Vučiću že med volilno kampanjo preprečevali, da bi govoril, med volilnim molkom pa naj bi ga napadali in širili neresnice o njem ter njegovi družini.

Napoved njegovega zaslišanja in morebitne aretacije povezuje s preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu.

Ana Brnabić
Ana Brnabić
FOTO: AP

Brnabić: Cilj je utišati in odstraniti Vučića

Brnabić je pod vprašaj postavila ravnanje preiskovalnih organov. Zanimalo jo je, zakaj po njenih navedbah niso zaslišali oziroma osumili članov revizijske komisije, ki je nadzirala projekt obnove železniške postaje in dala soglasje, ne da bi zahtevala dodatna preverjanja.

Ob tem je opozorila, da se je pod drobnogledom preiskovalcev znašel Vučić, čeprav naj bi bil s projektom povezan predvsem prek informacij o njegovem izvajanju.

Primer je primerjala z zrušenjem dela strehe terminala pariškega letališča Charles de Gaulle leta 2004, ko so umrli štirje ljudje. Kot je poudarila, takratni francoski predsednik Jacques Chirac zaradi nesreče ni postal glavni osumljenec. "Tukaj je cilj utišati in odstraniti Aleksandra Vučića, ne pa priti do pravice," je sporočila Brnabić.

Dodala je, da se bo SNS borila proti temu, kar je označila za "revolucionarni teror".

Odstopila generalna direktorica srbske javne radiotelevizije

Medtem se spremembe dogajajo tudi na srbski javni radioteleviziji RTS. Generalna direktorica Manja Grčić je podala odstopno izjavo, poročajo srbski mediji.

Kot je navedla v obrazložitvi, je odločitev sprejela po skrbnem premisleku o okoliščinah, v katerih trenutno deluje javni servis. Ocenila je, da je v interesu ustanove omogočiti nemoteno nadaljevanje njenega dela.

"Pričakujem, da bo upravni odbor v okviru svojih zakonskih pristojnosti brez odlašanja izvedel vse potrebne ukrepe za zagotovitev kontinuitete vodenja in zakonite predaje poslov," je zapisala v odstopni izjavi.

Dodala je, da je pripravljena v skladu z zakonom zagotoviti vso potrebno pomoč, da bi predaja poslov potekala urejeno in brez posledic za delovanje Radiotelevizije Srbije.

Odstop Manje Grčić sledi zahtevam dela zaposlenih na RTS in kandidatov Študentske liste, ki so pozvali k njenemu odhodu. Zahtevali so tudi odstope drugih članov vodstva javnega servisa in urednikov informativnega programa.

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FreedomMan
28. 10. 2026 19.35
Naj pobegne trumpu dokler še lahko, trumpek ima rad takšne.
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0 0
obožeobože
28. 10. 2026 19.39
Tudi Slovenija?
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