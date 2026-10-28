Brnabić: Začenja se gonja za aretacijo Vučića. Odstopila direktorica RTS

Podpredsednica glavnega odbora Srbske napredne stranke Ana Brnabić je na družbenem omrežju X opozorila, da se po njenem prepričanju začenja "gonja za aretacijo" Aleksandra Vučića. Kot trdi, pa cilj ni doseči pravico, temveč nekdanjega predsednika Srbije odstraniti iz političnega življenja. Brnabić je zapisala, da so Vučiću že med volilno kampanjo preprečevali, da bi govoril, med volilnim molkom pa naj bi ga napadali in širili neresnice o njem ter njegovi družini. Napoved njegovega zaslišanja in morebitne aretacije povezuje s preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu.

Ana Brnabić FOTO: AP

Brnabić: Cilj je utišati in odstraniti Vučića

Brnabić je pod vprašaj postavila ravnanje preiskovalnih organov. Zanimalo jo je, zakaj po njenih navedbah niso zaslišali oziroma osumili članov revizijske komisije, ki je nadzirala projekt obnove železniške postaje in dala soglasje, ne da bi zahtevala dodatna preverjanja. Ob tem je opozorila, da se je pod drobnogledom preiskovalcev znašel Vučić, čeprav naj bi bil s projektom povezan predvsem prek informacij o njegovem izvajanju. Primer je primerjala z zrušenjem dela strehe terminala pariškega letališča Charles de Gaulle leta 2004, ko so umrli štirje ljudje. Kot je poudarila, takratni francoski predsednik Jacques Chirac zaradi nesreče ni postal glavni osumljenec. "Tukaj je cilj utišati in odstraniti Aleksandra Vučića, ne pa priti do pravice," je sporočila Brnabić. Dodala je, da se bo SNS borila proti temu, kar je označila za "revolucionarni teror".

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