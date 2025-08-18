Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Brnabićeva zrušenje nadstreška označila za načrtovano diverzijo

Beograd, 18. 08. 2025 14.13 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
19

V Srbiji so v nedeljo šesti dan zapored potekali protivladni protesti, med katerimi je bilo doslej ranjenih in pridržanih več deset ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo napovedal odločen odziv, predsednica skupščine Ana Brnabić pa je tako za dogodke v minulih dneh kot za novembrsko tragedijo v Novem Sadu okrivila barvno revolucijo.

Protestniki so se v nedeljo med drugim zbrali v Novem Sadu in Nišu, kjer so zahtevali izpustitev pridržanih protestnikov.

V Nišu so se po poročanju portala N1 Srbija zbrali pred policijsko postajo, kjer so zahtevali izpustitev petih študentov, ki so jih zvečer nato izpustili iz pripora. V Novem Sadu so se državljani zbrali pred poslopjem sodišča in tožilstva, kjer je potekalo zaslišanje šestih protestnikov, ki so jih pridržali zaradi domnevnega napada na pripadnike posebne enote vojaške policije med sredinimi protesti v mestu.

Vučić je na nedeljski izredni novinarski konferenci napovedal odločen odgovor čez nekaj dni, izključil pa je uvedbo izrednega stanja v državi, je poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

"Videli boste naše presenetljive odločitve, nato pa sledi odločno ukrepanje. Zdelo se vam bo, da smo se umaknili, a potem odločnost, vse, kar imamo na voljo," je dejal.

Nov val protestov v Srbiji se je začel po torkovem nasilju nad protivladnimi demonstranti v mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada, ki so jih podporniki vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) pred prostori stranke obmetavali z različnimi predmeti. Spopadi med protestniki, podporniki SNS in policijo so izbruhnili tudi v naslednjih dneh, v Novem Sadu pa je prišlo do streljanja v zrak.

Pod zrušenim nadstreškom umrlo 16 ljudi

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je barvno revolucijo danes okrivila tudi za zrušenje nadstreška. Kot je dejala po poročanju srbske tiskovne agencije Beta, je bil nadstrešek porušen kot začetek barvne revolucije. "Ne mislim, da je nadstrešek padel sam od sebe niti da je šlo za nesrečo, tragedijo ali kakršenkoli rezultat kakšnih nevestnih dejanj v tem smislu. Menim, da je šlo za načrtovano diverzijo," je izjavila.

protesti v Srbiji Aleksandar Vučić Ana Brnabić barvna revolucija Novi Sad
SORODNI ČLANKI

Med protesti v Srbiji zažgali pisarne vladajoče stranke, Vučić: Vse maske so padle

Korupcije osumljena nekdanja srbska ministra v hišni pripor

Med aretiranimi v Srbiji tudi slovenski državljan

Brnabićeva nad izjave komisarke Kos: Molk bi bila boljša izbira

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
videmc1
20. 08. 2025 08.14
Rezultat revolta je, da je Vučič pretvoril Srbijo v fašistično totalno diktaturo po zgledu Severne Koreje in Venezuele. Brnabičeva je izložbeni obraz te diktature.
ODGOVORI
0 0
Colgate
18. 08. 2025 17.38
+5
Saj ni res pa je kategorija... Koga bo še okrivila za padec nadstrešnice???!!!
ODGOVORI
6 1
plejadanka
18. 08. 2025 17.03
+0
Studirala je v zda in zdruzenem kraljestvu in je apulg kot tocak...anglesko pa moj triletni necak boljse govori😎
ODGOVORI
2 2
Pfolca
18. 08. 2025 16.51
+2
Po "masakru" radirkota na temo Brnabitch je ostalo samo 10% zapisov v komentarjih, zanimivo, ko se pa znesemo nad našim jajco pa gre vse zapisano čez, ni to ok
ODGOVORI
3 1
marre
18. 08. 2025 16.43
+3
No, očitno gre režim Vučića počasi na smetišče zgodovine, sploh ko začnejo vodilni akterji tvezit takšne shizofrenosti. Podobno je bilo z Miloševičem, samo očitno Srbi hitro pozabljajo..
ODGOVORI
6 3
medekmali medekmali
18. 08. 2025 16.41
+1
vesno so drugi krivi ne tisti ko so si žepe polnili z krvjo drugih nedolžnih. sramota
ODGOVORI
3 2
Midelamodrugace
18. 08. 2025 16.30
+2
Vržite jogurt v vučiča sej nič ne razume
ODGOVORI
4 2
Chrome
18. 08. 2025 16.10
+5
Si predstavljate, da bi se to zgodilo v severni koreji? Bi psi žvečili tiste žnable od Vučiča 🤣
ODGOVORI
8 3
a.kralj1994
18. 08. 2025 16.08
+8
Ta Brnabičeva je katastrofa od politika in vse, kar dela, dela kontra narodu!
ODGOVORI
11 3
Midelamodrugace
18. 08. 2025 16.30
+3
He he
ODGOVORI
3 0
Von den Balki
18. 08. 2025 16.00
+7
Srbi so prosl ruse za preiskavo....fsb je jasno povedala....nadstresek se.sploh ni zrušil....🤣🤣🤣...pa to
ODGOVORI
8 1
2mt8
18. 08. 2025 16.37
+5
Srbi so otročiček, Rusija pa mamica. Takoj tečejo k mamici povedat če jih nekdo za ušesa.
ODGOVORI
5 0
anatomija
18. 08. 2025 15.58
+3
Če bi Vučič zahteval odgovornost protestov ne bi bilo . Tako je pa rekel da so vse obnovili razen nadstreška
ODGOVORI
5 2
bohinj je zakon
18. 08. 2025 15.53
+6
Ana Brnabić.......malo si zašla. Blokaderi so res drekci.........tko daleč pa nobeden ne bi šel.....da ubija svoje ljudi.
ODGOVORI
8 2
sambalatino
18. 08. 2025 15.50
+8
Kam pelje svet ta, do obisti pokvarjena politika?
ODGOVORI
11 3
Anion6anion
18. 08. 2025 15.47
+8
Brnabic spet nekaj brblja.
ODGOVORI
11 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189