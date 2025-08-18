Brnabićeva zrušenje nadstreška označila za načrtovano diverzijo

Protestniki so se v nedeljo med drugim zbrali v Novem Sadu in Nišu, kjer so zahtevali izpustitev pridržanih protestnikov.

V Nišu so se po poročanju portala N1 Srbija zbrali pred policijsko postajo, kjer so zahtevali izpustitev petih študentov, ki so jih zvečer nato izpustili iz pripora. V Novem Sadu so se državljani zbrali pred poslopjem sodišča in tožilstva, kjer je potekalo zaslišanje šestih protestnikov, ki so jih pridržali zaradi domnevnega napada na pripadnike posebne enote vojaške policije med sredinimi protesti v mestu.

Vučić je na nedeljski izredni novinarski konferenci napovedal odločen odgovor čez nekaj dni, izključil pa je uvedbo izrednega stanja v državi, je poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

"Videli boste naše presenetljive odločitve, nato pa sledi odločno ukrepanje. Zdelo se vam bo, da smo se umaknili, a potem odločnost, vse, kar imamo na voljo," je dejal.