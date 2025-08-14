Brnabićeva nad izjave komisarke Kos: Molk bi bila boljša izbira

Komisarka Kos je po sredinih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v nasilne izgrede, izrazila zaskrbljenost. "Napredek na poti v EU zahteva, da državljani lahko svobodno izražajo svoja mnenja in da novinarji lahko poročajo brez ustrahovanja ali napadov," je še zapisala na omrežju X.

Sledil je oster odziv predsednice srbske skupščine. Nekdanja premierka in tesna zaveznica predsednika Aleksandra Vučića je na X sporočila, da je Kos s tem pokazala, zakaj EU izgublja politični vpliv. "Takšne klišejske tirade nismo slišali od zadnjega izbora za miss sveta," je zapisala.

Molk bi bil po prepričanju Brnabić boljša izbira. "Bolje to kot prazne sporočila, ki jih pošiljajo lepotice s trakovi iz vseh koncev sveta," je sklenila.