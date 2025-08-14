Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Brnabićeva nad izjave komisarke Kos: Molk bi bila boljša izbira

Beograd, 14. 08. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zaskrbljenost nad poročili o nasilju na sredinih protivladnih protestih v Srbiji, kar je sprožilo oster odziv v Beogradu. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić je komisarkine izjave primerjala z izjavami tekmovalk v izboru za miss sveta. "Molk bi bila boljša izbira," je dodala.

Ana Brnabić
Ana Brnabić FOTO: AP

Komisarka Kos je po sredinih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v nasilne izgrede, izrazila zaskrbljenost. "Napredek na poti v EU zahteva, da državljani lahko svobodno izražajo svoja mnenja in da novinarji lahko poročajo brez ustrahovanja ali napadov," je še zapisala na omrežju X.

Sledil je oster odziv predsednice srbske skupščine. Nekdanja premierka in tesna zaveznica predsednika Aleksandra Vučića je na X sporočila, da je Kos s tem pokazala, zakaj EU izgublja politični vpliv. "Takšne klišejske tirade nismo slišali od zadnjega izbora za miss sveta," je zapisala.

Molk bi bil po prepričanju Brnabić boljša izbira. "Bolje to kot prazne sporočila, ki jih pošiljajo lepotice s trakovi iz vseh koncev sveta," je sklenila.

Marta Kos je izrazila zaskrbljenost po protestih in nasilju v Srbiji.
Marta Kos je izrazila zaskrbljenost po protestih in nasilju v Srbiji. FOTO: Aljoša Kravanja
Preberi še V protestnike poletel ognjemet: 'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno'

V spopadih med podporniki in nasprotniki oblasti v Srbiji je bilo v sredo poškodovanih najmanj sto ljudi, med njimi skoraj 30 policistov in več vojakov. Protesti so med drugim potekali v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku, Lazarevcu in Prokuplju, kjer so se državljani večinoma zbrali pred tamkajšnjimi prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). S protesti so se odzvali na torkovo nasilje nad protivladnimi demonstranti v mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada, ko so jih podporniki vladajoče SNS obmetavali z različnimi predmeti.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

Srbija Evropska komisija Ana Brnabić Marta Kos protesti
Naslednji članek

Deroča voda odnesla vas z romarji: umrlo najmanj 44 ljudi

SORODNI ČLANKI

Izjava Marte Kos: mnenje ali vmešavanje?

Kosova v Srbiji z Vučićem tudi o njegovem obisku Moskve

Marta Kos Beograd pozvala k reformam

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
14. 08. 2025 20.31
lepo ji je zaprla kosji klkjun
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089