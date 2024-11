Osumljenec za umor na Brniku, ki je pobegnil v Avstrijo, naj bi dejanje priznal

39-letnega Iranca so v soboto prijeli v Celovcu in naj bi ga izročili Sloveniji, poroča avstrijski Kleine Zeitung, ki navaja, da sta imela osumljenec in žrtev skupaj tri otroke, stare pet, sedem in 14 let. 39-letnik naj bi svojo nekdanjo partnerko, prav tako iz Irana, počakal na brniškem parkirišču in jo nato večkrat zabodel.

Nalog za prijetje osumljenca je bil izdan v soboto, kmalu zatem so avstrijski specialci 39-letnika v popoldanskih urah prijeli na njegovem delovnem mestu, besede tiskovne predstavnice policije Kristine Kapellari povzemajo pri Kleine Zeitung. Sprva so se pojavile napačne informacije, da naj bi osumljenca prijeli na njegovem domu.

Oba, tako žrtev kot osumljenec, sta živela v Celovcu. Pred tremi leti naj bi se ločila, kar naj bi lahko bil motiv za umor. "Na podlagi doslej zbranih informacij lahko ocenim, da je šlo za femicid," je povedala Sandra Agnoli, tiskovna predstavnica državnega tožilstva v Celovcu.

Otroke, ki so sicer živeli z mamo, so namestili v varstvene ustanove.

39-letnika so odpeljali v pripor v Celovcu, kjer je po besedah Agnolijeve na prvem zaslišanju dejanje priznal. Avstrijci so našli tudi morilski nož.

Po besedah tiskovne predstavnice državnega tožilstva lahko traja tudi več tednov, preden bo osumljenec izročen Sloveniji, še poroča avstrijski medij.