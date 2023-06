Brodolom 'plavajoče krste': na fotografiji iz Grčije prepoznali sorodnika

Kassem Abu Zeed je po brodolomu v Jonskem morju sedel na prvo letalo iz Nemčije v Grčijo. Na ladji sta bila žena in svak, upa, da bo med preživelimi našel vsaj slednjega, saj žensk med njimi ni. Družina 29-letnega Alija je delila fotografijo, na kateri je z bratom in prijatelji, ki so se skupaj vkrcali. Ali je preživel, prepoznali so ga na fotografijah iz Grčije, kaj je z ostalimi, ni znano. Mohamed Abdi Marwan je imel na ladji pet sorodnikov, vsak je za pot na 'plavajoči krsti' plačal 6000 dolarjev.

Čeprav upanja, da bi našli še kakšnega preživelega, praktično ni več, se v Grčiji nadaljuje iskanje nesrečnikov z barke, ki je potonila v morju južno od Peloponeza. Medtem pa v javnost prihaja vse več podrobnosti o tveganem potovanju, na katerega so se podali, da bi začeli boljše življenje v Evropi. Številke se že dva dni ne spreminjajo: iz morja so rešili 104 osebe, vse moške in fante, in našli 78 trupel. A na ribiški barki, ki nikakor ni bila primerna za tako dolgo pot, naj bi bilo nagnetenih kar 750 ljudi, tudi sto otrok. Ker je potonila na mestu, kjer je Sredozemsko morje globoko več kot pet kilometrov, je najverjetneje nikoli ne bodo našli. V morskem grobu bo ostalo tudi več sto potnikov, vsak je za nevarno pot plačal več tisoč evrov.

icon-expand Kassem Abu Zeed s sliko žene FOTO: AP

V pristanišče Kalamata, kamor so namestili preživele, prihajajo sorodniki žrtev v upanju, da bodo našli svoje bližnje ali vsaj dobili informacije o njih. Ko je slišal novico o brodolomu, se je Kassem Abu Zeed vkrcal na prvi let iz Nemčije. Na barki sta bila njegova 21-letna žena Esra in njen mlajši brat Abdullah. "Zadnjič sva govorila pred osmimi dnevi. Žena mi je takrat povedala, da se pripravljata na vkrcanje. Tihotapcem je plačala 5000 dolarjev (4570 evrov) in vsi vemo, kaj se je zgodilo potem," je dejal v pogovoru z novinarjem AP. Žena in brat sta izbrala nevarno pot preko morja, potem ko so izjalovili vsi poskusi, da bi se Abu Zeedu v Hamburgu pridružila po zakoniti poti. 21-letna Esra je skoraj gotovo med smrtnimi žrtvami, saj med preživelimi ni nobene ženske, njen mož pa upa, da bo v skladišču, kamor so namestili tiste, ki so imeli več sreče, našel vsaj svaka. Mohamed Abdi Marwan, ki živi v Kobaniju v Siriji, je imel na ladji pet sorodnikov, najmlajši je bil star 14 let. Od nesreče se mu nihče ni javil, zato nima veliko upanja. "Tihotapci naj bi vkrcali 500 ljudi, zdaj pa slišimo, da jih je bilo 750. Kaj se grejo? So ljudje ali živina? Kako so lahko storili kaj takega?" se sprašuje. Dodal je, da je vsak od njegovih sorodnikov za pot plačal 6000 dolarjev (5480 evrov), poroča Euronews. Ena zadnjih fotografij in edini preživeli

icon-expand Peterica potnikov s ponesrečene barke FOTO: AP

Zgornja fotografija je bila posneta marca letos v Libanonu. Na njej je pet prijateljev iz Sirije, vsi so imeli isti cilj: priti v Evropo. Priložnost se jim je ponudila 9. junija, ko so se v Libiji skupaj s stotinami drugi potnikov vkrcali na ladjo. 14. junija je potonila. Drugi z leve je 29-letni Ali Sheikhi. Sorodniki pravijo, da je preživel, prepoznali so ga na fotografijah, ki prihajajo iz Grčije. Kaj je z ostalimi, ni znano. Na fotografiji je tudi njegov mlajši brat, vsega 20 let je imel. V Kalamato je prispela tudi delegacija UNCHR, ki jo vodi Erasmia Roumana. Povedala je, da so imeli številni preživeli na ladji svoje bližnje. "Radi bi stopili v stik z družinami, da bi jim sporočili, da so preživeli, in nenehno sprašujejo o pogrešanih," je povedala.

icon-expand Preživele so namestili v skladišču v Kalamati. FOTO: AP

Tam je bil tudi Aleksis Cipras, ki je bil grški premier med letoma 2015 in 2019 v času najhujše migrantske krize, zdaj pa je vodja opozicije. "Migracijska politika, ki ji Evropa sledi že leta, spreminja Sredozemlje, naše morje, v vodno grobišče," je dejal. "Kakšen protokol ne predvideva pomoči za prenatrpano plovilo, ki bo zdaj zdaj potonilo?" se je vprašal. Grške oblasti se namreč soočajo s hudimi kritikami, ker so vedele za ladjo v težavah, a niso ukrepale. Izgovarjajo se, da so migranti pomoč zavračali.