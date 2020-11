Brodolom pred obalo Libije, umrlo najmanj 74 migrantov

Libijska obalna straža in ribiči so uspeli iz morja rešiti 47 ljudi in jih prepeljati na kopno. Po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so doslej našli trupla 31 utopljenih migrantov, iskanje pogrešanih pa se nadaljuje. Umrlo je najmanj 74 ljudi, pravijo na IOM.

V Libiji že skoraj deset let divja državljanska vojna. V kaosu je severnoafriška država postala eno glavnih izhodišč za pot migrantov v Evropo čez Sredozemsko morje. Po podatkih IOM sta se v minulih dveh dneh prevrnila dva čolna s prebežniki, pri čemer je utonilo najmanj 19 ljudi.