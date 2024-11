Brodolom v Egiptu: trije mrtvi, 13 ljudi še iščejo

Guverner regije Rdečega morja Amr Hanafi je dejal, da rešeni turisti pravijo, da se je nesreča zgodila po tem, ko je ladjo zadel velik val. Ladja se je nato prevrnila in se v roku petih do sedmih minut začela potapljati. Brodolom se je zgodil blizu letovišča Marsa Alam.

Potem ko se je v ponedeljek potopila turistična ladja Sea Story, so iz Rdečega morja doslej potegnili tri trupla. Iskalno-reševalna akcija še vedno poteka, saj je pogrešanih še 13 ljudi. Že včeraj pa so rešili 28 ljudi s pomočjo križarke, ki se je nahajala v bližini. Na ladji je bilo skupno 44 ljudi (včeraj so govorili o 45), od tega 31 turistov.

Med tujimi državljani, ki so bili na ladji, so bili turisti iz Združenega kraljestva, Irske, ZDA, Nemčije, Poljske, Belgije, Švice, Finske, Kitajske, Slovaške in Španije. Za zdaj še ni znano, ali so med mrtvimi tudi tuji državljani.

Nekateri turisti so bili v času nesreče v kabinah, zato niso uspeli zapustiti ladje, je dodal Hanafi.

Ladja je zapustila pristanišče v Port Galibu v nedeljo, njena končna destinacija pa je bila Hurgada, kamor bi morala pripluti 29. novembra.