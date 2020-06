V brodolomu potniške ladje v Bangladešu več deset mrtvih

V brodolomu potniške ladje na reki blizu bangladeške prestolnice Daka je umrlo najmanj 29 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Bojijo se, da se bo število žrtev še povečalo.

Po nesreči so našli 15 trupel, ki so plavala na reki Buriganga. Potapljači bangladeške mornarice, gasilcev in civilne zaščite so iz potopljene ladje na rečnem dnu izvlekli še 14 trupel.