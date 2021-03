Izbruh islandskega vulkana posnel dron

Islandci so se že nekaj tednov pripravljali na izbruh Fagradalsfjall, potem ko je otoška država zabeležila več kot 50.000 potresov. Vulkan je nato izbruhnil pretekli petek zvečer blizu islandske prestolnice Reykjavik. Lava je predrla zemeljsko skorjo, postala dolga več sto metrov, vrsta majhnih ognjenih fontan pa je nočno nebo obarvala rdeče, poroča BBC.

Vremenoslovci so sporočili, da je izbruh majhen in da nihče ni ogrožen. Ker ni izpuščal veliko pepela, večjih motenj ne pričakujejo.

Kot poroča BBC, je sicer največjo nevarnost predstavljalo onesnaženje s plini, zato so bližnje prebivalce prosili, naj imajo imajo okna zaprta. Toda strokovnjaki iz islandskega meteorološkega urada so v sobotnem poročilu dejali, da onesnaženje verjetno ne bo imelo velikega vpliva na zdravje in počutje prebivalcev tega območja: "Trenutno naj onesnaževanje s plinom ne bi povzročalo veliko nelagodja ljudem, razen blizu izvora izbruha. Emisije plinov bomo pozorno spremljali."