Po oceni komisije bo rast očiščenih javnofinančnih izdatkov Slovenije letos precej odstopala od tiste, ki je določena v nacionalnem srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu za obdobje 2025-2028. Gre za javnofinančne izdatke brez izdatkov za obresti, diskrecijskih ukrepov na strani prihodkov, izdatkov v okviru porabe sredstev EU, ciklično povečanih izdatkov za nadomestila brezposelnim ter enkratnih in drugih začasnih ukrepov.

Slovenija bi morala v skladu s fiskalnim načrtom rast teh izdatkov omejiti na 4,5 odstotka na leto. Letos bo lahko rast znašala največ 4,4 odstotka, leta 2027 pa 4,1 odstotka. Kumulativna rast izdatkov pa lahko glede na leto 2023 letos znaša največ 17 odstotkov, prihodnje leto pa 21,8 odstotka. Odstopanje bo letos po oceni komisije ob upoštevanju odstopne klavzule od fiskalnih pravil za potrebe naložb v obrambo kumulativno znašalo 1,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), prihodnje leto pa 2,7 odstotka BDP.

"Če bodo to podatki o dejanski rasti spomladi prihodnje leto potrdili, bomo ocenili skladnost s kriterijem javnega dolga. To bi lahko privedlo do odprtja postopka presežnega primanjkljaja," je poudaril Dombrovskis.