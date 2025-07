Bruselj bo predstavil predlog proračuna, ki je že naletel na nasprotovanje

Predlog prihodnjega MFF bosta danes na novinarski konferenci v Bruslju predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in evropski komisar za proračun Piotr Serafin, ki je že pred objavo napovedal, da bo dolgoročni proračun po novem bolj prožen.

Pravo ravnovesje med prožnostjo in predvidljivostjo bi lahko po njegovem mnenju omogočili nacionalno-regionalni načrti, v katerih bi države v sodelovanju z regijami določile naložbe in reforme. Te bodo morale izvesti, če bodo želele prejeti evropska sredstva, vključno s kohezijskimi in kmetijskimi.

Drugi pomemben sestavni del predloga prihodnjega dolgoročnega proračuna bo po napovedih poseben sklad, namenjen spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Ta bo vključeval tudi sredstva za krepitev varnosti in obrambe.