Bruselj bo predstavil ukrepe za znižanje cen energentov

Kot je v ponedeljek napovedala tiskovna predstavnica komisije Anna-Kaisa Itkonen, bosta pristojna podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera in evropski komisar za energijo Dan Joergensen danes v Strasbourgu predstavila sveženj ukrepov na področju energetike, namenjen predvsem pospešitvi naložb v pridobivanje energije iz čistih virov.

"Države članice, v katerih so cene elektrike najnižje, so tiste, ki imajo v energetski mešanici največji delež energije iz obnovljivih virov in čiste energije," je povedala Itkonen.

Cilj ukrepov, ki jih bo Bruselj predstavil danes, je po njenih besedah zmanjšati odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, ustvariti priložnosti za evropsko industrijo, predvsem pa znižati račune gospodinjstev in podjetij za energijo.

Komisija je sicer ukrepe začela načrtovati že pred zadnjimi pretresi na svetovnih energetskih trgih, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu in zaprtjem Hormuške ožine. Cena nafte je v ponedeljek za nekaj časa prvič po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 presegla 100 dolarjev za 159-litrski sod, draži pa se tudi plin.

EU je sicer po ruski invaziji sprejela niz ukrepov, namenjenih predvsem zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov, februarja lani pa je predstavila tudi akcijski načrt za energijo po dostopnih cenah.