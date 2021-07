Bruselj grozi Poljski s kaznijo zaradi nespoštovanja sodbe Sodišča EU

"Danes smo poslali pismo Poljski, jo pozvali, naj pojasni, kako uporablja začasne ukrepe in nedavno sodbo Sodišča EU za zaščito neodvisnosti sodstva," je zapisala von der Leynova in dodala: "Evropska komisija ne bo oklevala pri uporabi vseh pooblastil iz pogodb EU."

Poljski zakon o reformi sodstva, ki je začel veljati februarja lani, sodnikom preprečuje, da bi pravna vprašanja predložili Sodišču EU. Zakon tudi uvaja disciplinski postopek proti sodnikom, ustanavlja organ, ki odloča o njihovi neodvisnosti ter vzpostavlja disciplinski senat za nadzor sodnikov vrhovnega sodišča s pooblastilom, da se jim lahko odvzame imuniteto in se jih podvrže kazenskemu postopku.

Sodišče EU je prejšnji četrtek odločilo, da je reforma, ki zadeva disciplinske postopke proti sodnikom na Poljskem, v nasprotju s pravom unije. "Poljska ni izpolnila svojih obveznosti po pravu EU," je sporočilo sodišče in s tem še zaostrilo dolgo trajajoč spor med Varšavo in Brusljem zaradi pravosodnih reform. Eno od vprašanj se nanaša tudi na to, ali ima na Poljskem pravo EU primarnost pred nacionalnim pravom. Sodišče je v celoti pritrdilo stališčem Evropske komisije, da Poljska pri sprejemanju novega disciplinskega režima, ki velja tako za vrhovne kot nižje sodnike, ni izpolnila obveznosti, ki ji jih nalaga pravo EU.

Sodniki so tako med drugim razsodili, da nepristranskost in neodvisnost novega disciplinskega senata vrhovnega sodišča nista zadostno zagotovljeni ter da ta ni zaščiten pred posrednim ali neposrednim vplivom izvršne in zakonodajne oblasti. Po oceni sodnikov je med drugim problematičen način imenovanja vrhovnih sodnikov in članov disciplinskega senata. Ko Sodišče EU odloči, da neka država članica unije ni izpolnila svojih obveznosti po pravu EU, je na potezi članica, da sprejme potrebne ukrepe in popravi nastalo situacijo. V nasprotnem primeru lahko med drugim sledijo finančne kazni.

Poljsko ustavno sodišče je sicer dan pred tem odločilo, da začasni ukrepi, ki jih je pred tem izreklo Sodišče EU in s katerimi je med drugim zahtevalo takojšnjo prekinitev dela disciplinskega senata, niso v skladu s poljsko ustavo.