Tujina

Bruselj in Kijev za čimprejšnji začetek vsebinske faze pristopnih pogajanj

Nikozija, 23. 04. 2026 19.13 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
Ne.M. STA
Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski so pred neformalnim vrhom EU na Cipru pozvali k čimprejšnjemu začetku vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino. Pozdravili so tudi potrditev izplačila posojila Kijevu in sankcij proti Moskvi.

Kot je ob prihodu na vrh povedal Antonio Costa, je po danes sprejetih odločitvah držav članic o izplačilu 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu in uvedbi 20. svežnja sankcij proti Rusiji "čas, da pogledamo naprej in pripravimo naslednji korak".

"Ta naslednji korak pa je uradno odprtje prvega sklopa pogajalskih poglavij za pridružitev Ukrajine Evropski uniji," je povedal.

K začetku vsebinske faze pogajanj z odprtjem prvega sklopa poglavij, vezanih na vladavino prava, brez odlašanja, so Costa, Ursula von der Leyen in Volodimir Zelenski pozvali tudi v skupni izjavi po tristranskem srečanju, ki je potekalo pred vrhom.

'Velik napredek'

Obenem so pozdravili potrditev izplačila posojila Ukrajini in uvedbo novega svežnja sankcij proti Rusiji. Zelenski je to označil za velik napredek in poudaril, da bo posojilo Ukrajini omogočilo okrepitev vojske, pospešitev proizvodnje vojaške opreme in zaščito energetske infrastrukture.

Predsednica komisije pa je pojasnila, da so večino priprav za izvedbo plačil že opravili in da bi lahko prvi obrok od 45 milijard evrov, predvidenih za letos, izplačali do konca prve polovice leta. Prva sredstva bodo po njenih besedah verjetno namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini.

Viri na komisiji so pred tem navedli, da si prizadevajo, da bi junija Kijevu izplačali šest milijard evrov za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in 3,2 milijarde evrov makrofinančne pomoči.

Od skupno 90 milijard evrov posojila bo sicer Ukrajina letos in prihodnje leto prejela 60 milijard evrov za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije ter 30 milijard evrov proračunske podpore. Posojilo bo morala vrniti, ko ji bo Rusija poplačala vojno škodo.

Zelenski se bo voditeljem držav članic unije drevi pridružil tudi na neformalnem zasedanju Evropskega sveta, na katerem se bodo sicer posvetili predvsem odzivu unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo.

Premier Robert Golob, ki opravlja tekoče posle, se ga zaradi obveznosti v državnem zboru ne udeležuje. V razpravi ga bo po navedbah kabineta predsednika vlade zastopal francoski predsednik Emmanuel Macron.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
23. 04. 2026 21.00
A to se bosta "ujedinila" največja antikoruptivna sistema😆😆😆 EU je v katarzi, ne vedo več kje hodijo, nihče živ jih več ne jemlje resno, le šeste države, tretje so jo že zdavnaj prebrale. Sistem laži se sesuva vase.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
23. 04. 2026 20.55
Pustite članek malo više, pa biste dobili še mnenja, mnenja ljudi, ki vidijo malo dalj od sebe in MSM resnice, to je pa mnenje čedalje večje množice! Nacilandi se mora priključiti, ker Bruselj to mora sprejeti, ampak Vlad se vam samo smejčka, še vas bo stisnil v kot, še še.
Odgovori
+2
2 0
Zmaga Ukrajini
23. 04. 2026 20.52
hahahahaha,... koliko enega kruljenja,... spet. Dejstvo pa je, da je Ukrajina postala "supervelesila", ki sklepa posle po svetu zaradi svojega znanja z obrambo pred droni in tehnologijo dronov. Pravkar je podpisala pogodbo s Saudsko Arabijo, Katarjem in ZAE, ter tudi Indijo (!!!). Tule je bilo toliko nekega kruljenja okrog BRICS-a, pa se sprašujem, kje pa je zdaj ta BRICS? Zakaj pa ta ne pomaga svoji članici - Indiji? Skratka Evropa bo lahko še vesela, če bo štafeto pri njeni obrambi prevzela Ukrajina. Zato je edino prav, da stečejo postopki tudi o članstvu v EU. Balkanerosi pa... jok in stok...
Odgovori
-3
0 3
300 let do specialista
23. 04. 2026 20.57
Supervelesila🤣🤣🤣🤣 kako kaže s kontraofenzivo hahahahahah. Če bi bil Vladimir samo 10% pokvarjen kot ta "supervelesila", bi je že zdavnaj ne bilo več na zenljevidu, to pa peče "resnicoljube".
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
23. 04. 2026 20.47
Zelenski je zmagal na volitvah 21. aprila 2019. torej 7 let nazaj. pravlično število
Odgovori
+1
1 0
biggie33
23. 04. 2026 20.46
V Nemčiji je proruski AfD po najnovejših anketah (Bild,Rtl) prehitel vladajoči CDU/CSU in je na 1. mestu s 26% podpore..
Odgovori
+2
2 0
gongash
23. 04. 2026 20.44
Torej pol balkana sploh ne povohajo. Ukrajino eno najbolj koruptivnih držav na svetu pa rinejo v eu. Na koncu bi potem glede število prebivalcev imeli tudi večji glas v eu kot marsikatera evropska država. Če to ni samomor za evropo potem ne vem kaj je. Te neizvoljeni birokrati v bruslju so nedvomno podkupljeni s strani amerike.
Odgovori
+1
2 1
Zmaga Ukrajini
23. 04. 2026 21.00
Le zakaj bi ovohavali balkan? Poglej fućota,... a se ti zdi to res zrelo za EU? Ukrajina definitivno ima še nekaj dela, ampak njene usmeritve so bile vedno jasne - želi si zahodnih povezav, ne povezave z vašim "osvoboditeljem" putlerjem. Očitno.🤣🤣🤣 In mimogrede, kadar se odprejo pristopna pogajanja, takrat se to navadno zgodi za več držav hkrati, ne samo za eno. Če bi bil fućo pameten, bi.... In mimogrede, ne drži, da imajo večje države več poslancev, oziroma se EU trudi za uravnoteženje (sicer bi velike države, npr. Nemčija vedno prevladale pri glasovanju), kar pomeni, da imajo večje države manj poslancev na prebivalca kot majhne države.
Odgovori
0 0
Alexsander6
23. 04. 2026 20.35
Ne morem verjet,da Evropejci spijo? Ko se bodo zbudili bo prepozno.
Odgovori
+4
4 0
ActiveS
23. 04. 2026 20.31
Bližnji razpad EU, jihče ne bo mogel zaustaviti...lepo se pere denar...
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
23. 04. 2026 20.30
Kaj je venomer velil slikar?
Odgovori
+4
4 0
ActiveS
23. 04. 2026 20.30
To je dokaz, da se trudijo za korupcijo, da EU nima blage veze z demokracijo, mednarodnim pravom in diplomacijo. Da jim je svetovna vojna samo oder za nove predstave.
Odgovori
+6
6 0
Mens sana
23. 04. 2026 20.21
............če ne bi bilo res, bi človek prvo pomislil, da bere vic leta..........., teater absurda se nadaljuje, enkrat bodo morali odgovarjati za svoja dejanja.................
Odgovori
+5
6 1
štajerski janezek
23. 04. 2026 20.03
🤣🤣🤣 zlocinska hunta na kupu :)
Odgovori
+9
10 1
SpamEx
23. 04. 2026 19.56
Kdaj bojo mel pa volitve?
Odgovori
+6
9 3
SpamEx
23. 04. 2026 19.56
demokracija pa to
Odgovori
+6
9 3
Vladna norost
23. 04. 2026 19.53
Vprašajte se naglas zakaj hočejo še eno leglo korupcije in kriminala na silo vključiti v EU.
Odgovori
+9
11 2
dober dan
23. 04. 2026 19.46
Ursula je včeri rekla da bo Eu mogla zategnit pas zaradi Irana, danes pa že pošilja 90 miljard v ukrajino. Samo eno vprašanje, iz kje bo potegnila ta denar?
Odgovori
+15
16 1
mario7
23. 04. 2026 20.16
Ti, jaz, mi vsi bomo plačevali...
Odgovori
+2
3 1
manga
23. 04. 2026 19.45
Republika Hrvaška katera je izvedla največje etnično čiščenje po Drugi vojni je kljub temu sprejeta v EU.Prav tako Romunija in Bolgarija brez izpolnjevanja bilo katerih normativov.Zdaj bo še Ukrajini katera je v vojni.Kdo se iz koga dela norca ?
Odgovori
+14
15 1
Wolfman
23. 04. 2026 19.34
A prosjo, da zagori Evropa!!!
Odgovori
+11
13 2
nopino
23. 04. 2026 19.48
Ne da si želijo, to počasi delajo že od nastopa Fon der Lajnovo. Sramota za EU komisarje, predsednico komisije in vseh predsednikov držav in vlad kompletne EU. To ni za verjet. Na vse načine poskušajo, po navodilih delodajalcev Amerike in židovskih mogočnežev uničiti Evropo in evropske narode.
Odgovori
+14
16 2
