Bruselj in Kijev za čimprejšnji začetek vsebinske faze pristopnih pogajanj

"Ta naslednji korak pa je uradno odprtje prvega sklopa pogajalskih poglavij za pridružitev Ukrajine Evropski uniji," je povedal.

Kot je ob prihodu na vrh povedal Antonio Costa , je po danes sprejetih odločitvah držav članic o izplačilu 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu in uvedbi 20. svežnja sankcij proti Rusiji "čas, da pogledamo naprej in pripravimo naslednji korak".

K začetku vsebinske faze pogajanj z odprtjem prvega sklopa poglavij, vezanih na vladavino prava, brez odlašanja, so Costa, Ursula von der Leyen in Volodimir Zelenski pozvali tudi v skupni izjavi po tristranskem srečanju, ki je potekalo pred vrhom.

Obenem so pozdravili potrditev izplačila posojila Ukrajini in uvedbo novega svežnja sankcij proti Rusiji. Zelenski je to označil za velik napredek in poudaril, da bo posojilo Ukrajini omogočilo okrepitev vojske, pospešitev proizvodnje vojaške opreme in zaščito energetske infrastrukture.

Predsednica komisije pa je pojasnila, da so večino priprav za izvedbo plačil že opravili in da bi lahko prvi obrok od 45 milijard evrov, predvidenih za letos, izplačali do konca prve polovice leta. Prva sredstva bodo po njenih besedah verjetno namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini.

Viri na komisiji so pred tem navedli, da si prizadevajo, da bi junija Kijevu izplačali šest milijard evrov za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in 3,2 milijarde evrov makrofinančne pomoči.

Od skupno 90 milijard evrov posojila bo sicer Ukrajina letos in prihodnje leto prejela 60 milijard evrov za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije ter 30 milijard evrov proračunske podpore. Posojilo bo morala vrniti, ko ji bo Rusija poplačala vojno škodo.

Zelenski se bo voditeljem držav članic unije drevi pridružil tudi na neformalnem zasedanju Evropskega sveta, na katerem se bodo sicer posvetili predvsem odzivu unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo.

Premier Robert Golob, ki opravlja tekoče posle, se ga zaradi obveznosti v državnem zboru ne udeležuje. V razpravi ga bo po navedbah kabineta predsednika vlade zastopal francoski predsednik Emmanuel Macron.