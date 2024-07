Bruselj javnosti ni omogočil dovolj informacij o nabavi cepiv proti covidu

Težko pričakovana razsodba prihaja le dan pred odločilnim glasovanjem za Ursulo von der Leyen, ki mora v četrtek pridobiti podporo 361 poslancev Evropskega parlamenta, da bo ponovno potrjena za predsednico Evropske komisije.

Primer je sprožila skupina evropskih poslancev iz vrst Zelenih, ki so vložili zahteve za dostop do pogodb o cepivih in nekaterih povezanih dokumentov, da bi razumeli sporazum med komisijo in proizvajalci cepiv leta 2021.

Ker je komisija omogočila zgolj delni dostop do teh dokumentov, sta se skupini evroposlancev in zasebnikov obrnili na Sodišče EU z zahtevo po razveljavitvi odločitev komisije. Sodniki so deloma ugodili njihovi zahtevi, saj so odločitve Evropske komisije vključevale določene nepravilnosti.

Med drugim so v javnem interesu informacije o določbah o odškodninski odgovornosti proizvajalcev cepiv, navaja Sodišče EU. Bruselj namreč ni v zadostni meri dokazal, da bi dostop do teh informacij ogrozil poslovne interese farmacevtskih podjetij. Prav tako komisija ni podala zadovoljive razlage, kako bi dostop do določb o donacijah in nadaljnji prodaji cepiv ogrozil poslovne interese podjetij, so pojasnili na sodišču.