Bruselj Madžarski odmrznil milijarde, a Orban vztraja: 'Ne barantamo'

Madžarski premier Viktor Orban vztraja pri nasprotovanju začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino in nadaljnji finančni pomoči tej državi v okviru dolgoročnega proračuna EU. Pred začetkom vrha EU, na katerem bodo razpravljali o teh dveh temah, se Orban sestaja s predsednikoma Evropskega sveta in Evropske komisije ter voditeljema Nemčije in Francije.

Madžarski premier je ob prihodu na današnje zasedanje v Bruslju znova izrazil nasprotovanje začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino. Poudaril je, da je Evropska komisija ugotovila, da Ukrajina ni izpolnila treh od sedmih predpogojev za začetek pogajanj, po njegovem mnenju pa še več. "Vendar pa so že trije neizpolnjeni predpogoji dovolj, da jim rečemo, da se ne moremo začeti pogajati," je povedal. Glede 50 milijard evrov vredne makrofinančne pomoči Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna EU za prihodnja štiri leta pa je poudaril, da so sredstva za Ukrajino kratkoročno že zagotovljena, medtem ko bi bilo treba dolgoročno pomoč zagotoviti izven proračuna. icon-expand Viktor Orban FOTO: Profimedia Na vprašanje, ali bi lahko odmrznitev okoli 10 milijard evrov evropskih sredstev za Madžarsko vplivala na njegovo stališče, je odgovoril, da Budimpešta "ne baranta". Orban sicer o začetku pogajanj o članstvu z Ukrajino in nadaljnji pomoči tej državi na sestanku pred začetkom vrha razpravlja s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.