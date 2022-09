Bruselj med izrednimi ukrepi navaja cenovno kapico za cenejše tehnologije

Komisija je preučila različne vrste možnih ukrepov za umiritev strmo naraščajočih cen na trgu električne energije, o katerih trenutno razpravljajo deležniki in odločevalci. Večina ukrepov, med njimi popolna zamrznitev evropskih veleprodajnih trgov, uvedba absolutne cenovne kapice na elektriko in obvezen poseg na maloprodajne trge, po oceni Bruslja ni primernih. Privedli bi namreč do povečanja povpraševanja po elektriki in plinu ter bi tako predstavljali tveganje za varnost dobav elektrike.

Veljala bi za tehnologije, ki so cenejše od pridobivanja elektrike s plinskimi elektrarnami. To je večina obnovljivih virov energije z izjemo določenih vrst hidroelektrarn, biomase in bioplina, pa tudi elektrarne na jedrsko energijo in lignit.

Omejitev dohodkov za proizvajalce, ki s temi tehnologijami proizvajajo elektriko, bi pomenila dodatne finančne koristi za države članice. To pa bi lahko uporabile tudi za pomoč končnim odjemalcem elektrike in tako znižale njihove račune, še piše v oceni komisije.

Opozorilo Komisije: Določanje cen, ki so nižje od stroškov, je drago za države

Ravno pomoč odjemalcem pri znižanju računov je drugi kratkoročni ukrep, ki ga priporoča Bruselj. Kot so zapisali, je komisija že predstavila možne ukrepe za pomoč odjemalcem, med temi so neposredna finančna pomoč, ki jo je uvedlo največ držav članic, pa tudi regulacija maloprodajnih cen elektrike, zanjo se je odločila na primer tudi Slovenija. Že v preteklosti je sporočila, da ne bo nasprotovala uporabi reguliranih maloprodajnih cen tudi za mala in srednje velika podjetja.