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Bruselj na nogah: 50.000 protestnikov, spopadi s policijo in odpovedani leti

Bruselj, 09. 10. 2026 16.03 pred 2 urama 2 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Protest v Bruslju

V Bruslju potekata stavka in množični protestni shod proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade. Ob robu protesta so izbruhnili spopadi med mladimi in policijo, slednja je proti izgrednikom uporabila vodni top in solzivec. Današnjim protestom so se sicer pridružili tudi belgijski dijaki, ki nasprotujejo varčevalnim ukrepom v šolstvu.

Medtem ko se je več deset tisoč delavcev v okviru vsenacionalne stavke pomikalo skozi središče Bruslja, je na ulicah belgijske prestolnice prišlo do kaotičnih prizorov, ko se je večja skupina zamaskiranih mladostnikov pred glavno železniško postajo spopadla s policisti, poročajo belgijski mediji.

Policija je sporočila, da je uporabila vodni top in solzivec, potem ko so mladi v policiste metali različne predmete in zažigali stvari na ulici. Več oseb naj bi aretirali.

Belgijskim delavcem, ki so se danes na poziv sindikatov pod geslom "Ne iz naših žepov" podali na ulice iz protesta proti varčevalnim ukrepom vlade premierja Barta De Weverja, so se pridružili tudi dijaki, ki nasprotujejo zmanjšanju proračunskih sredstev za izobraževanje, pri čemer so jih delno navdihnili protesti v sosednji Franciji.

Glavni protestni shod je sicer po podatkih policije potekal mirno, pod okrepljenimi varnostnimi ukrepi se ga je udeležilo 30.000 ljudi, medtem ko sindikati poročajo o 50.000 udeležencih.

Protest v Bruslju
Protest v Bruslju
FOTO: Profimedia

Zaradi stavke je v Bruslju danes močno moten javni potniški promet, številne linije tramvajev, podzemne železnice in avtobusov so obstale. Motnje so tudi v železniškem in letalskem prometu. Na bruseljskem letališču je bilo po poročanju televizije RTL odpovedanih več kot sto letov. Protesti so napovedani tudi za ponedeljek.

Današnja stavka, ki jo spremljajo množični protesti, je zadnja v vrsti stavk v zadnjih mesecih, uperjenih proti prizadevanjem vlade, da bi v prihodnjih letih privarčevala deset milijard evrov in tako zmanjšala visok proračunski primanjkljaj države.

Protesti v Bruslju
Protesti v Bruslju
FOTO: AP

Sindikati od vlade zahtevajo zvišanje davkov za najbolje plačane namesto uvajanja rezov na področjih, kot sta zdravstvo in šolstvo, ter zvišanja davka na dodano vrednost.

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Bruselj stavka protesti varčevalni ukrepi Belgija

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KOMENTARJI9

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Mlecna cesta
09. 10. 2026 18.05
Imajo za milijone za Ukrajino, nimajo pa za svoje ljudi...kako nam je to znano.
Odgovori
0 0
Jožajoža
09. 10. 2026 17.54
To se bo zgodilo in to kmalu v sloveniji.drugače nas bodo janßidti spravili v revščino ali celo na pokopališče kot so jih 2020-2022.8000 nedolžnih so poslali v večna lovišča
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
09. 10. 2026 17.15
Sami muslimani ki so prišli v Eu delati probleme, nekateri vedo kaj se pripravlja, je pa žalostno da v evropskem parlamentu to ne vedo pa bi morali. In v takih situacijah jaz priznavam vse dejanja Izraela kar počne, pa vsi se malo zamislite kako je v teh državah ko otrok pri osmih letih že nosi orožje namesto da bi bil v šoli ga učijo terorističnih dejanj.
Odgovori
-1
1 2
Nikoliveclevo
09. 10. 2026 17.05
Na prvi sliki pa sami evropejci :):):). Evo vam odprti za vse, sedaj bo pa zaprto vse za vse.
Odgovori
+3
3 0
Misika1967
09. 10. 2026 17.00
Nebo dolgo ko bo to pri nas. Tik tak tik tak
Odgovori
+2
4 2
Veščec
09. 10. 2026 17.08
A,yes,yes,pa to
Odgovori
+1
1 0
Dr Dre
09. 10. 2026 16.45
Bliža se konec EU, konec bo krvav, ker birokrati tega ne bodo kar tako dovolili..
Odgovori
+2
4 2
Slovener
09. 10. 2026 16.43
A ste mogoče opazili - v Evropi vre !
Odgovori
+2
4 2
borjac
09. 10. 2026 16.16
Milijonarji delajo iz krize milijone , kradejo nam bajne denarce , reveži pa naj crknejo .....
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+5
7 2
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