Bruselj na nogah: 50.000 protestnikov, spopadi s policijo in odpovedani leti

Medtem ko se je več deset tisoč delavcev v okviru vsenacionalne stavke pomikalo skozi središče Bruslja, je na ulicah belgijske prestolnice prišlo do kaotičnih prizorov, ko se je večja skupina zamaskiranih mladostnikov pred glavno železniško postajo spopadla s policisti, poročajo belgijski mediji. Policija je sporočila, da je uporabila vodni top in solzivec, potem ko so mladi v policiste metali različne predmete in zažigali stvari na ulici. Več oseb naj bi aretirali.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Protesti v Bruslju AP

Protest v Bruslju Profimedia

Protesti v Bruslju AP

Protesti v Bruslju AP

Protesti v Bruslju AP

Protest v Bruslju Profimedia











Belgijskim delavcem, ki so se danes na poziv sindikatov pod geslom "Ne iz naših žepov" podali na ulice iz protesta proti varčevalnim ukrepom vlade premierja Barta De Weverja, so se pridružili tudi dijaki, ki nasprotujejo zmanjšanju proračunskih sredstev za izobraževanje, pri čemer so jih delno navdihnili protesti v sosednji Franciji. Glavni protestni shod je sicer po podatkih policije potekal mirno, pod okrepljenimi varnostnimi ukrepi se ga je udeležilo 30.000 ljudi, medtem ko sindikati poročajo o 50.000 udeležencih.

Protest v Bruslju FOTO: Profimedia

Zaradi stavke je v Bruslju danes močno moten javni potniški promet, številne linije tramvajev, podzemne železnice in avtobusov so obstale. Motnje so tudi v železniškem in letalskem prometu. Na bruseljskem letališču je bilo po poročanju televizije RTL odpovedanih več kot sto letov. Protesti so napovedani tudi za ponedeljek. Današnja stavka, ki jo spremljajo množični protesti, je zadnja v vrsti stavk v zadnjih mesecih, uperjenih proti prizadevanjem vlade, da bi v prihodnjih letih privarčevala deset milijard evrov in tako zmanjšala visok proračunski primanjkljaj države.

Protesti v Bruslju FOTO: AP