Bruselj naj bi, kljub nasprotovanju okoljevarstvenikov, jedrsko energijo priznal kot zeleno

Kljub nasprotovanju številnih okoljevarstvenikov namerava Evropska komisija pridobivanje energije v jedrskih elektrarnah in z zemeljskim plinom pod določenimi pogoji označiti kot zeleno dejavnost oz. trajnostno naložbo, poročajo nekateri evropski mediji, ki so pridobili osnutek predloga komisije.

Gre za oznako v okviru dolgo pričakovanega skupnega evropskega sistema klasifikacije, ki naj bi spodbudil naložbe v trajnostno rast in doseganje podnebne nevtralnosti. EU je politični dogovor o vzpostavitvi tega sistema oziroma taksonomije, s katero želi spodbuditi zasebne naložbe v trajnostno rast ter prispevati k podnebno nevtralnemu gospodarstvu in doseganju drugih okoljskih ciljev, dosegla že konec leta 2019. Po prvotnih načrtih naj bi bil vzpostavljen v letih 2020 in 2021, a so se stvari zavlekle.

Osnutek članicam predložili 'po tiho' Kot med drugim danes poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski časnik Financial Times, je komisija osnutek svojega težko pričakovanega in zaradi notranjih sporov že dvakrat preloženega predloga klasifikacije državam članicam razdelila zelo po tiho v petek, na zadnji dan leta 2021. To nakazuje, da se v Bruslju zavedajo, da ga čaka še naporna pot. Če ga bodo podprli večina držav članic in Evropski parlament, bo postal del zakonodaje EU in bo stopil v veljavo v letu 2023.

icon-expand Nuklearna elektrarna Krško FOTO: Miro Majcen