Evropska komisija napoveduje carinsko reformo, ki bo spremenila pravila igre

Komisija v poročilu ugotavlja, da se je število izdelkov, ki so vstopili na notranji trg EU, med letoma 2022 in 2024 povečalo z nekaj več kot 1,5 milijarde na skoraj 4,8 milijarde. V tem obdobju se je povečalo tudi število carinskih pregledov, in sicer s 305.143 na 392.529. Pri tem so leta 2022 zaradi neskladnosti z evropskimi standardi oziroma resnega tveganja zavrnili vstop 29.798, lani pa 64.322 izdelkov. To je 13 izdelkov na milijon izdelkov, ki so vstopili na trg.
Poročilo po navedbah Bruslja kaže, da imajo carinske kontrole še naprej pomembno vlogo, vendar pa je treba spričo hitre rasti spletnega nakupovanja še izboljšati nadzor, pa tudi sodelovanje med carinskimi organi in organi, pristojnimi za nadzor trga. K temu bo prispevala tudi nadaljnja digitalizacija postopkov in izmenjave informacij, poudarjajo.
Države članice in Evropski parlament so ob tem Komisijo pozvali k sprejetju maja 2023 predstavljenih predlogov za reformo carinske unije, ki predvideva vzpostavitev novega evropskega carinskega organa in podatkovnega vozlišča.
Navedli so, da je glavni cilj povečati učinkovitost in preglednost carinskih kontrol, pa tudi zmogljivosti carinskih organov za prepoznavanje in izločanje neskladnih izdelkov.
"Medtem ko uvoz izdelkov, kupljenih prek spleta, še naprej narašča, je nujno, da okrepimo carinske kontrole in sodelovanje z organi za enotni trg, da bodo samo skladni in varni izdelki lahko vstopili nanj. Ob naraščajoči konkurenci spletnih platform je ključno tudi, da evropskim podjetjem, ki upoštevajo pravila, omogočimo enake konkurenčne pogoje. Pri tem bo prihajajoča carinska reforma spremenila pravila igre," je ob predstavitvi poročila povedal pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič.
