Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Evropska komisija napoveduje carinsko reformo, ki bo spremenila pravila igre

Bruselj, 28. 08. 2025 16.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
9

Evropska komisija poziva članice EU k izboljšanju carinskega nadzora in sodelovanja zaradi hitre rasti spletnega nakupovanja. Lansko leto je bilo prepovedanih več kot 64.000 izdelkov, medtem ko je na trg EU vstopilo skoraj 4,8 milijarde izdelkov. Poudarek je na zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za evropska podjetja.

Komisija v poročilu ugotavlja, da se je število izdelkov, ki so vstopili na notranji trg EU, med letoma 2022 in 2024 povečalo z nekaj več kot 1,5 milijarde na skoraj 4,8 milijarde. V tem obdobju se je povečalo tudi število carinskih pregledov, in sicer s 305.143 na 392.529. Pri tem so leta 2022 zaradi neskladnosti z evropskimi standardi oziroma resnega tveganja zavrnili vstop 29.798, lani pa 64.322 izdelkov. To je 13 izdelkov na milijon izdelkov, ki so vstopili na trg.

Poročilo po navedbah Bruslja kaže, da imajo carinske kontrole še naprej pomembno vlogo, vendar pa je treba spričo hitre rasti spletnega nakupovanja še izboljšati nadzor, pa tudi sodelovanje med carinskimi organi in organi, pristojnimi za nadzor trga. K temu bo prispevala tudi nadaljnja digitalizacija postopkov in izmenjave informacij, poudarjajo.

Spletno nakupovanje (slika je simbolična)
Spletno nakupovanje (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Države članice in Evropski parlament so ob tem Komisijo pozvali k sprejetju maja 2023 predstavljenih predlogov za reformo carinske unije, ki predvideva vzpostavitev novega evropskega carinskega organa in podatkovnega vozlišča.

Navedli so, da je glavni cilj povečati učinkovitost in preglednost carinskih kontrol, pa tudi zmogljivosti carinskih organov za prepoznavanje in izločanje neskladnih izdelkov.

Paketi (slika je simbolična)
Paketi (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

"Medtem ko uvoz izdelkov, kupljenih prek spleta, še naprej narašča, je nujno, da okrepimo carinske kontrole in sodelovanje z organi za enotni trg, da bodo samo skladni in varni izdelki lahko vstopili nanj. Ob naraščajoči konkurenci spletnih platform je ključno tudi, da evropskim podjetjem, ki upoštevajo pravila, omogočimo enake konkurenčne pogoje. Pri tem bo prihajajoča carinska reforma spremenila pravila igre," je ob predstavitvi poročila povedal pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič.

EU carinski nadzor notranji trg spletni nakupi
Naslednji članek

Argentinska policija išče sliko, ki jo je ukradel nacistični ubežnik

Naslednji članek

Von der Leynova napovedala ohranitev pritiska na Moskvo

SORODNI ČLANKI

Spletni nakupi z neomejeno dostavo: Kako prihraniti veliko?

Na spletu naročil superge, ostal brez njih in še brez denarja

Zavajanje potrošnikov: lažno odštevanje časa, skrivanje informacij ...

Naročili kosilnico, prejeli igračo

V veljavi nova pravila plačevanja s karticami pri spletnih nakupih

Glavne spremembe za potrošnike in turiste po brexitu

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
28. 08. 2025 18.51
Lahko EU zapre svoj trg, uvede 30 urni delavnik, ljudi pošilja v pokoj, na ceste pa svoje plesalce.... vendar bo slej ko prej prišlo do zloma!, kot je nekoč v Vzhodnem bloku.
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
28. 08. 2025 18.45
+0
to je ta opevana demokracija....in vrednote eu....glavni cilj je izvleči iz žepov raje čim več denarja. ker stotine miljard pošiljajo v Ukrajino..našega keša...ne pa zaščita kupca ...Bruseljski desni kliki vonderlajdre in epp ki že 24 let vodi in uničuje eu je glavni cilj njihovi računi...in ne dobrobit Evropejcev
ODGOVORI
1 1
Anonymous88
28. 08. 2025 18.40
+4
Nastradamo spet kupci. Kdaj je nazadnje lqj pametnega Bruselj sprejel?
ODGOVORI
4 0
MasteRbee
28. 08. 2025 18.40
+1
Priznane EU blagovne znamke počno isto, samo prepakirajo Kitajsko robo, ki bo kar naenkrat skladen Z EU standardi prodajo za desetkratno ceno. Bo potrebno dat roke iz žepov, slej ko prej, ne ljudi obirat v EU in po svetu.
ODGOVORI
1 0
nekodnas
28. 08. 2025 18.38
+3
Evropska komisija z Ursulo je res zaskrbljena za moje zdravje, dobro počutje in male radosti ( ko odprem paket iz Temu, ko si vsi v družini privoščimo za majhen denar lepe in koristne stvari ) zato jih namerava krepko ocariniti. Jih narediti meni nedosegljive .Saj popolnoma enake prodajajo tudi pri nas, a so le prepakirane, označene v našem jeziku in 3 do 4 x dražje kot pri Temu-ju. Bojim pa se da mi bo Ursula dobavila flinto ( puško) za moj denar, čeprav je nisem nikoli naročil.
ODGOVORI
3 0
MasteRbee
28. 08. 2025 18.33
+5
Zgodilo se je nekaj. Ljudje so spregledali in ne kupujejo Kitajske robe trikrat dražje od EU mešetarjev. Naročijo direkt iz Kitajske, plačajo davek in dobijo isti artikel na dom vsaj pol ceneje. Naj lovijo lopove (zaradi njih imamo to), ki v EU kitajsko robo samo prepošljejo za desetkratno ceno.
ODGOVORI
5 0
Jack Herer
28. 08. 2025 18.30
+8
Banda Bruseljska.
ODGOVORI
8 0
Anion6anion
28. 08. 2025 18.25
+7
Mnogi izdelki in storitve bi bile tudi v Evropi cenejši, če ne bi uvajali sankcij proti Rusiji, ki najbolj škodijo prav Evropi sami.
ODGOVORI
8 1
1butnskala
28. 08. 2025 17.44
+11
bla bla treba je ocarinit in davke pobrat
ODGOVORI
12 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163