Evropska komisija napoveduje carinsko reformo, ki bo spremenila pravila igre

Komisija v poročilu ugotavlja, da se je število izdelkov, ki so vstopili na notranji trg EU, med letoma 2022 in 2024 povečalo z nekaj več kot 1,5 milijarde na skoraj 4,8 milijarde. V tem obdobju se je povečalo tudi število carinskih pregledov, in sicer s 305.143 na 392.529. Pri tem so leta 2022 zaradi neskladnosti z evropskimi standardi oziroma resnega tveganja zavrnili vstop 29.798, lani pa 64.322 izdelkov. To je 13 izdelkov na milijon izdelkov, ki so vstopili na trg.

Poročilo po navedbah Bruslja kaže, da imajo carinske kontrole še naprej pomembno vlogo, vendar pa je treba spričo hitre rasti spletnega nakupovanja še izboljšati nadzor, pa tudi sodelovanje med carinskimi organi in organi, pristojnimi za nadzor trga. K temu bo prispevala tudi nadaljnja digitalizacija postopkov in izmenjave informacij, poudarjajo.