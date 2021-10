Bruselj odločen, da zaščiti vladavino prava v EU

Razprava se je vrtela pretežno okoli vprašanja primarnosti prava EU po nedavni sodbi poljskega ustavnega sodišča, ki spodkopava načelo primarnosti evropskega prava. Didier Reynders je pri tem ponovil, da ima pravo EU prednost pred nacionalnim pravom in da so vse odločitve Sodišča EU zavezujoče za vse organe držav članic, vključno z nacionalnimi sodišči.

Didier Reynders: Ukrepali bomo in odločeni smo to storiti. Vendar pa vselej ostajamo zavezani dialogu.

"Ukrepali bomo in odločeni smo to storiti. Vendar pa vselej ostajamo zavezani dialogu," je poudaril Reynders. Pri tem je ponovno zatrdil, da so pripravljeni uporabiti vsa orodja, ki so na voljo za obrambo vladavine prava, da bi učinkovito reagirali na vse poskuse oslabitve pravne države. Med temi sta tudi mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava in postopek po 7. členu lizbonske pogodbe.

Letno poročilo komisije o stanju vladavine prava v EU je le eno od orodij v naboru ukrepov, ki jih komisija lahko uporabi, je dejal v današnji razpravi, ki jo vodi poslanka Sophie in 't Veld.

'Nazadovanje pri vladavini prava predstavlja eksistencialno grožnjo za EU'

V razpravi je ob Reyndersu sodeloval tudi profesor za evropsko pravo Laurent Pech z londonske univerze Middlesex, ki kot soavtor v okviru raziskave pripravlja priporočila za izboljšanje učinkovitosti poročila Evropske komisije o stanju vladavine prava v EU. V svojem nastopu prek video povezave je opozoril, da se EU te dni sooča z nazadovanjem pri vladavini prava, ki je zelo pomembno vprašanje za unijo. To nazadovanje predstavlja "eksistencialno grožnjo za EU" in spodkopava temeljno načelo, na katerem temelji pravni red EU.

Ena ključnih ugotovitev študije je, da dialog z nacionalnimi oblastmi v nekaterih članicah, ki namerno spodkopavajo pravno državo, ne deluje. Meni tudi, da bi bilo treba bolje povezati poročilo komisije z orodji za ukrepanje v primerih kršitev.