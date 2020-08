Bruselj odobril hrvaške načrte za izgradnjo avtocest v Istri

Evropska komisija je danes objavila, da je podaljšanje koncesije med Hrvaško in Bino-Istro sorazmerno znesku, ki je potreben za financiranje načrtovanih del ter zato ne šteje za prekomerno nadomestilo. Kot so zapisali na svoji spletni strani, bo ukrep spodbujal rast in sprostil naložbe, ne da bi po nepotrebnem kršil pravila konkurence in trgovine med državami članicami.

Hrvaška je julija letos komisiji sporočila, da so Bina-Istri podaljšali koncesijo do leta 2039. S podaljšanjem so ji omogočili financiranje izgradnje avtoceste namesto obstoječe hitre ceste med Pazinom ter predorom Učka in naprej proti Matuljih pri Opatiji.

Na Hrvaškem so pričakovali pozitiven odgovor komisije za nadaljevanje koncesijske pogodbe z Bina-Istro, da bi lahko začeli gradnjo 5,63 kilometrov druge cevi predora Učka. Poleg predora bodo morali zgraditi tudi osem kilometrov avtoceste do Matuljev ter prenoviti znano počivališče Vrata Kvarnerja. Če bo vse po načrtih, bodo predor odprli do turistične sezone 2024.