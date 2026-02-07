Bruselj zahteva spremembe TikToka zaradi zasvojljivosti

Ključni očitki TikToku se po poročanju Politica nanašajo na njegovo zasnovo, ki spodbuja zasvojenost, zlasti neskončno drsenje po vsebinah, samodejno predvajanje videov in sistem priporočanja, ki uporabnike neprestano "nagrajuje" z novimi vsebinami.
Komisija meni, da bi moral TikTok spremeniti način priporočanja vsebin, omogočiti obvezne premore pri uporabi aplikacije in onemogočiti neskončno drsenje med videi. Če podjetje ne bo upoštevalo ugotovitev, mu grozijo tudi globe v višini do 6 odstotkov letnih prihodkov. TikTok ima možnost, da se na ugotovitve odzove in pregleda zbrane dokaze.
Podjetje obtožbe zavrača. Tiskovni predstavnik Paolo Ganino je poudaril, da so ugotovitve Komisije napačne in neutemeljene ter da bo TikTok izkoristil vsa razpoložljiva sredstva za njihovo izpodbijanje.
Preiskava o zasvojljivosti TikToka se je začela februarja 2024. Maja 2025 so platformo obtožili kršitev pravil o preglednosti, dodatne preiskave glede preverjanja starosti uporabnikov in delovanja priporočilnih algoritmov pa še potekajo, navaja Politico.
Po besedah visokega uradnika Komisije je to prvič, da je bil na svetovni ravni postavljen pravni standard glede zasvojljive zasnove digitalnih storitev. Posebno skrb vzbujajo učinki na mladoletnike, saj ti po mnenju Komisije nimajo dovolj orodij za omejevanje kompulzivne uporabe.
Odločitev EU bo imela širše posledice, dogajanje zato pozorno spremljajo tudi druga družbena omrežja, predvsem Meta, saj sta tudi Facebook in Instagram pod drobnogledom zaradi algoritmov, ki spodbujajo zasvojljivo uporabo.
Komisija zaključuje, da obstoječi ukrepi TikToka, kot so starševski nadzor in orodja za upravljanje časa, kot poroča Politico, niso dovolj učinkoviti pri zmanjševanju tveganj za duševno zdravje uporabnikov.
