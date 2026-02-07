Naslovnica
Tujina

Bruselj zahteva spremembe TikToka zaradi zasvojljivosti

Bruselj, 07. 02. 2026 16.58

Avtor:
L.M.
TikTok

Evropska komisija je sporočila, da zasnova aplikacije TikTok krši pravila Evropske unije, določena v okviru Digital Services Act (DSA). Podjetje mora uvesti obsežne spremembe, sicer mu grozijo visoke denarne kazni.

Ključni očitki TikToku se po poročanju Politica nanašajo na njegovo zasnovo, ki spodbuja zasvojenost, zlasti neskončno drsenje po vsebinah, samodejno predvajanje videov in sistem priporočanja, ki uporabnike neprestano "nagrajuje" z novimi vsebinami.

Komisija meni, da bi moral TikTok spremeniti način priporočanja vsebin, omogočiti obvezne premore pri uporabi aplikacije in onemogočiti neskončno drsenje med videi. Če podjetje ne bo upoštevalo ugotovitev, mu grozijo tudi globe v višini do 6 odstotkov letnih prihodkov. TikTok ima možnost, da se na ugotovitve odzove in pregleda zbrane dokaze.

Podjetje obtožbe zavrača. Tiskovni predstavnik Paolo Ganino je poudaril, da so ugotovitve Komisije napačne in neutemeljene ter da bo TikTok izkoristil vsa razpoložljiva sredstva za njihovo izpodbijanje.

Drsenje med Tik Tok videi
Drsenje med Tik Tok videi
FOTO: Shutterstock

Preiskava o zasvojljivosti TikToka se je začela februarja 2024. Maja 2025 so platformo obtožili kršitev pravil o preglednosti, dodatne preiskave glede preverjanja starosti uporabnikov in delovanja priporočilnih algoritmov pa še potekajo, navaja Politico.

Po besedah visokega uradnika Komisije je to prvič, da je bil na svetovni ravni postavljen pravni standard glede zasvojljive zasnove digitalnih storitev. Posebno skrb vzbujajo učinki na mladoletnike, saj ti po mnenju Komisije nimajo dovolj orodij za omejevanje kompulzivne uporabe.

Odločitev EU bo imela širše posledice, dogajanje zato pozorno spremljajo tudi druga družbena omrežja, predvsem Meta, saj sta tudi Facebook in Instagram pod drobnogledom zaradi algoritmov, ki spodbujajo zasvojljivo uporabo.

Komisija zaključuje, da obstoječi ukrepi TikToka, kot so starševski nadzor in orodja za upravljanje časa, kot poroča Politico, niso dovolj učinkoviti pri zmanjševanju tveganj za duševno zdravje uporabnikov.

TikTok Evropska komisija Digital Services Act zasvojenost

YouRangMyLord
07. 02. 2026 17.02
Pa ne uporabljam.. čista bedarija.. Se pa strinjam, da ga je treba tamladim generacije "Alpha", ki še nimajo zaprtega prednjega foroktalnega kotreksa možganov, omejiti za uporabo.
