Bruselj zahteva spremembe TikToka zaradi zasvojljivosti

Ključni očitki TikToku se po poročanju Politica nanašajo na njegovo zasnovo, ki spodbuja zasvojenost, zlasti neskončno drsenje po vsebinah, samodejno predvajanje videov in sistem priporočanja, ki uporabnike neprestano "nagrajuje" z novimi vsebinami.

Komisija meni, da bi moral TikTok spremeniti način priporočanja vsebin, omogočiti obvezne premore pri uporabi aplikacije in onemogočiti neskončno drsenje med videi. Če podjetje ne bo upoštevalo ugotovitev, mu grozijo tudi globe v višini do 6 odstotkov letnih prihodkov. TikTok ima možnost, da se na ugotovitve odzove in pregleda zbrane dokaze.

Podjetje obtožbe zavrača. Tiskovni predstavnik Paolo Ganino je poudaril, da so ugotovitve Komisije napačne in neutemeljene ter da bo TikTok izkoristil vsa razpoložljiva sredstva za njihovo izpodbijanje.