Bruselj: Poljska medijska zakonodaja pomeni resna tveganja za svobodo medijev

Poljska medijska zakonodaja podjetjem izven Evropskega gospodarskega območja namreč prepoveduje, da bi imela kontrolni delež v poljskih medijskih podjetjih. Za ameriško skupino Discovery to pomeni, da bo morala prodati svoj večinski delež v TVN, ki je največja zasebna televizijska mreža na Poljskem. TVN24 je novičarski program omenjene televizije. Senat, kjer ima večino poljska opozicija, je septembra letos glasoval proti omenjeni medijski zakonodaji. Spodnji dom je prvotno zanjo glasoval mesec dni prej.

ZDA so že takrat posvarile pred morebitnimi posledicami zakonodaje za svobodo medijev na Poljskem in poslovnega ozračja za tuje vlagatelje. Washington je poljskemu predsedniku Andrzeju Dudi tudi predlagal, naj vloži veto na zakonodajo. Da bi ta začela veljati, jo mora namreč podpisati predsednik poljske države.

Po sprejetju predloga medijske zakonodaje so na Poljskem potekali tudi protesti. Pred predsedniško palačo v Varšavi se je v nedeljo zvečer zbralo več tisoč ljudi, protestniki pa so se zbrali tudi drugod po državi. Protestniki v glavnem mestu so od predsednika Dude zahtevali, naj ne odobri predloga zakona. Zbrano množico so nagovorili tudi novinarji in predstavniki opozicije, med njimi nekdanji poljski premier in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk."Danes smo tukaj, da ubranimo svobodo medijev. S solidarnostjo bomo zmagali in skupaj odstranili to vlado," je dejal.