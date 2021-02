Bruselj poslabšal letošnjo gospodarsko napoved, za prihodnje leto boljša

Kot so opozorili v komisiji, Evropa ostaja v primežu pandemije covida-19. "Ponovna rast števila okužb skupaj s pojavljanjem novih različic virusa je mnoge države prisilila v ponovno uvedbo ali zaostritev protikoronskih ukrepov,"so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali pa so, da "osnovo za previden optimizem" ponuja začetek programov cepljenja po EU.

Kljub vsemu bosta območje evra in celotna EU po pričakovanjih na predkrizno raven okrevala hitreje, kot je komisija napovedala v lanski jesenski gospodarski napovedi. Glavni razlog je izboljšana napoved rasti bruto domačega proizvoda (BDP) v drugem letošnjem polletju in v prihodnjem letu.