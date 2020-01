Bruselj potrdil prepoved pesticida klorpirifos

Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je avgusta lani sporočila, da pesticida ne izpolnjujeta standardov EU za obnovitev dovoljenja za uporabo, saj imata lahko negativne učinke na zdravje ljudi.

Pesticida povzročata zlasti poškodbe dednega materiala ter delujeta toksično na živčni sistem, so sporočili iz Bruslja. Uporaba pesticida ima lahko po ugotovitvah Efse tako genotoksične in nevrološke učinke na razvoj otrok, kar potrjujejo epidemiološki podatki. Vrednosti, do katere je izpostavljanje pesticidu še varno, ni mogoče določiti, so poleti pojasnili v agenciji.

Komisija je danes pozvala članice EU, naj z nacionalnih trgov umaknejo proizvode, ki vsebujejo ti snovi, podjetja pa imajo na voljo tri mesece, da se znebijo zalog izdelkov s klorpirifosom.

Uporabo izdelkov, ki vsebujejo klorpirifos, je sicer že pred tem prepovedalo osem držav EU, prepovedani pa so tudi v skoraj celotni ZDA.

Presežne vrednosti klorpirifosa so doslej zaznali tudi v hrani, uvoženi v Slovenijo, je junija poročal spletni portal Oštro.si. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v Sloveniji v šestih letih odkrila 165 vzorcev živil, ki so vsebovali ta insekticid. Z izjemo štirih vzorcev je bil pri vseh drugih sicer prisoten pod predpisanimi mejnimi vrednostmi.