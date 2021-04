Bruselj potrdil sporazum o odnosih z Veliko Britanijo po brexitu

Evropski parlament je z veliko večino potrdil trgovinski dogovor med Veliko Britanijo in Evropsko unijo po brexitu, s čimer je odpravil zadnjo oviro za popolno ratifikacijo sporazuma. Poslanci Evropske unije so sporazum o trgovini in sodelovanju podprli s 660 glasovi za, petimi proti in 32 vzdržanimi glasovi, so sporočili iz parlamenta.

Čeprav izid nikoli ni bil pod vprašajem, pa je Parlament izrazil precejšnjo zaskrbljenost glede zanesljivosti sedanje britanske vlade, da bo v dobri veri izvedla dva ključna dokumenta brexita: sporazum o izstopu in sporazum o trgovini in sodelovanju, ki je bil danes sprejet. Slednji sporazum, ki ureja trgovinska in carinska vprašanja ter predvideva ničelne tarife in ničelne kvote, se pogojno uporablja že od začetka tega leta, poroča Reuters.

"Toplo pozdravljam odločitev Evropskega parlamenta, ki je glasoval za sporazum med EU in Združenim kraljestvom o trgovini in sodelovanju. Sporazum o trgovanju in sodelovanju predstavlja temelj močnega in tesnega partnerstva z Združenim kraljestvom. Zvesto izvajanje je nujno,"je na družbenem omrežju odločitev že pozdravila predsednica Evropske komisjeUrsula von der Leyen.