Bruselj Sodišče EU poziva, naj Poljski naloži dnevne denarne kazni

Pravni opazovalci nekatere spremembe pravosodne politike, ki jih je uvedla poljska konservativna vlada, vidijo kot poskus spodkopavanja zakonodaje EU in odmik od ostalih držav članic. Poljska se je EU pridružila leta 2004, takrat pa se je strinjala, da bo spoštovala njena pravila in zakone.

Poleg tega je komisija Poljski poslala prvi opomin v okviru postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje, ker ni ustrezno ukrepala za uveljavitev sodbe Sodišča EU iz julija letos. Ta ugotavlja, da poljska zakonodaja o disciplinskih postopkih proti sodnikom ni v skladu z evropskim pravnim redom.

Poljska EU očita agresijo zaradi poziva Evropske komisije k denarni kazni

Poljska vlada se je že kritično odzvala na današnji poziv Evropske komisije Sodišču EU k uvedbi dnevne denarne kazni za Poljsko zaradi spodkopavanja poljskega pravosodnega sistema. Kot je ocenil namestnik poljskega pravosodnega ministra Sebastian Kaleta gre za "dejanja agresije" in "nezakonit napad". "Evropska komisija nezakonito blokira sredstva za Poljsko in poziva k kaznim. To so dejanja agresije," je v odzivu zapisal Kaleta.

Ob tem je omenil še Nemčijo, Španijo, Romunijo in Francijo, ki, kot je zapisal, v zadnjih dveh letih niso priznale sodb Sodišča EU. Odzvala se je tudi bivša poljska premierka in sedanja evropska poslanka Beata Szydlo, ki je v odzivu poziv Evropske komisije ocenila kot absurdnega in se vprašala, ali bodo poljska sodišča odvisna od volje Evropske komisije.