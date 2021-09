Bruselj pozval Volkswagen k izplačilu vseh oškodovanih v aferi dieselgate

Afera dieselgate je izbruhnila septembra 2015, ko je ameriška okoljska agencija EPA javnosti razkrila, da je Volkswagen goljufal na testih izpušnih plinov. Proizvajalec je namreč v približno 11 milijonov vozil vgradil sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov. Škandal, ki je vplival na celotno avtomobilsko industrijo, je nemškega avtomobilskega proizvajalca stal na desetine milijard evrov, preiskovalci so pod drobnogled vzeli tudi več njegovih tekmecev, na sodiščih pa je še množica odprtih primerov.

Odvetniki štirih nekdanjih direktorjev in inženirjev, ki so obtoženi prevare na testih izpustov Volkswagnovih vozil, so na sojenju v Berlinu pred dnevi tožilce obtožili, da so napačno prikazali vlogo njihovih strank v aferi dieselgate. Štirje nekdanji direktorji so obtoženi goljufije. Sojenje nekdanjemu prvemu možu Volkswagna Martinu Winterkornu je sicer prestavljeno. Razlog za to naj bi bila operacija, zaradi katere Winterkorn ne more priti na sodišče.