Bruselj predlaga črni seznam za prevoznike, vpletene v tihotapljenje migrantov

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na spletu sporočila, da Evropska komisija predlaga vzpostavitev črnega seznama prevoznikov, ki so vpleteni v trgovino z ljudmi in tihotapljenje migrantov. Evropska unija sankcije v odziv na izkoriščanje migrantov usklajuje z ZDA, Kanado in Veliko Britanijo.

Ukrepi proti prevoznikom po kopnem, zraku, celinskih vodnih poteh in morju, ki so vpleteni v tihotapljenje ljudi v EU ali trgovino z njimi. FOTO: Shutterstock V Evropski komisiji ob najavi predloga poudarjajo, da ne bodo nikdar sprejeli izkoriščanja ljudi v politične namene in da je to ukrep v podporo članicam, ki se spoprijemajo s takšnimi hibridnimi napadi. Nov pravni okvir, ki ga predlaga komisija, bo EU omogočal sprejetje ciljnih ukrepov proti prevoznikom po kopnem, zraku, celinskih vodnih poteh in morju, ki so vpleteni v tihotapljenje ljudi v EU ali trgovino z njimi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem sporočila, da pri usklajevanju sankcij komisija sodeluje tudi z drugimi ključnimi državami. "Več letalskih družb je ustavilo neupravičene lete v Belorusijo. Irak pa je že repatriiral 432 državljanov, ki so obtičali v Belorusiji," je zapisala.