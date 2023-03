Bruselj predlaga enotno digitalno vozniško dovoljenje za vso EU

To bo po navedbah virov pri EU voznikom olajšalo uveljavljanje njihovih pravic do vožnje v primeru selitve znotraj EU. Nova zakonodaja bi glede na predlog komisije omogočila tudi opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita v kandidatovem maternem jeziku v drugi članici Unije.

Opravljanje izpita bi se glede na predlog prenovljene direktive o vozniških dovoljenjih, ki izvira iz leta 1980, sicer bolj osredotočilo na tveganja v prometu, je pojasnila komisarka. Po navedbah neimenovanih uradnikov komisije se bodo že med opravljanjem izpita osredotočili na ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji in vozniki električnih skirojev.

Komisija se obenem zavzema za ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola za mlade voznike. Predlog predvideva, da bi bila v vseh članicah vožnja pod vplivom alkohola prepovedana dve leti po pridobitvi dovoljenja. V Sloveniji tovrstna prepoved za mlade voznike sicer že velja.

Kot je povedala komisarka Valeanova, je namen predloga komisije poenostaviti tudi administrativne postopke za pridobitev dovoljenja. Med drugim bi poenostavili pravila za zdravniške preglede, ki bi bili po novem bolj ciljno usmerjeni.

Prenovljena direktiva o vozniških dovoljenjih obenem vključuje ukrepe za podporo zelenemu prehodu. Tako bi za avtomobile na alternativne načine pogona največjo dovoljeno maso vozil v kategoriji B povečali s 3,5 na 4,25 tone, predlagajo v Bruslju.