Bruselj predlaga prenovo schengna, tudi okrepljeno policijsko sodelovanje

Evropska komisija je predlagala prenovo schengenskega prostora, da bi to območje, na katerem naj ne bi bilo sistematičnega preverjanja potnih listin, obranila pred stalnim nadzorom na notranjih mejah zaradi migracijskih, terorističnih, zdravstvenih in hibridnih groženj, kakršna je izkoriščanje migrantov v politične namene v Belorusiji. Med drugimi želijo z reformami spodbuditi alternativne ukrepe, ki naj bi jih članice uvajale namesto nadzora na notranjih mejah, kot so ciljno usmerjene policijske kontrole in okrepljeno policijsko sodelovanje.

V schengnu naj ne bi bilo sistematičnega nadzora na notranjih mejah, a migracije, terorizem, pandemija covida-19 in po novem tudi hibridne grožnje postavljajo pod vprašaj eno od štirih temeljnih svoboščin Unije, prosto gibanje. Po veljavnih pravilih je mogoče v izjemnih okoliščinah začasno znova uvesti nadzor na mejah, a v številnih državah ukrepi niso začasni in izjemni. Unija se trudi schengen prenoviti in s tem zagotoviti njegovo preživetje, saj je to poleg evra najbolj otipljiva korist članstva v Uniji.

icon-expand Bruselj predlaga prenovo schengna FOTO: Shutterstock

S predlagano prenovo želi komisija zagotoviti, da ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ostane skrajni ukrep. Predvideva skupne vzvode za učinkovitejše upravljanje zunanje meje v času zdravstvene krize na podlagi naukov pandemije covida-19. Predvidena je vzpostavitev novega schengenskega mehanizma. Ta naj bi, kadar zdravstvene ali varnostne grožnje pretijo večini članic, zagotovil skupen odziv na notranjih mejah in predvidel ukrepe, ki bi ublažili negativne učinke takšnega nadzora. Predlogi predvidevajo tudi spodbujanje alternativnih ukrepov, ki naj bi jih članice uvajale namesto nadzora na notranjih mejah, kot so ciljno usmerjene policijske kontrole in okrepljeno policijsko sodelovanje. Če bo nadzor na notranjih mejah veljal več kot 18 mesecev, bo morala komisija pripraviti mnenje o sorazmernosti in nujnosti tega ukrepa. Nikakor pa začasni nadzor ne bi smel trajati več kot dve leti, razen v zelo posebnih okoliščinah. Evropska komisija v predlogu reforme tudi zakonsko opredeli izkoriščanje oziroma instrumentalizacijo migrantov v politične namene ter možnosti izrednih ukrepov v tem primeru na področju azila in vračanja ob spoštovanju človekovih pravic. Med temi ukrepi komisija navaja omejitev števila mejnih prehodov, krepitev nadzora na meji, možnost podaljšanja roka za registracijo prošnje za azil na štiri tedne in obravnavo vseh prošenj za azil na meji, razen v posebnih zdravstvenih primerih. Ob tem komisija izpostavlja, da je treba še naprej zagotavljati učinkovit dostop do azilnih postopkov in da morajo članice zagotoviti dostop humanitarnim organizacijam, ki ponujajo pomoč. Tega denimo ni zagotovila Poljska v krizi z migranti na meji z Belorusijo.