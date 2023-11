Bruselj predlaga prepoved uvoza ruskih diamantov

Prepoved uvoza diamantov, ki ji je dolgo nasprotovala Belgija, je del širšega okvirja za sledenje dragim ruskim kamnom, vzpostavljenega na ravni skupine G7. Med predlaganimi ukrepi je še prepoved uvoza utekočinjenih naftnih plinov butana in propana, ki se običajno uporabljata za kuhanje in ogrevanje.

Kot so dodali, predlagata dodatne prepovedi na področju uvoza in izvoza blaga. Kot je že po oktobrskem vrhu EU napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen , si želijo omejiti prihodke Moskve od izvoza diamantov v Evropo.

"V skladu z oktobrsko odločitvijo Evropskega sveta za dodatno oslabitev ruskih zmogljivosti za nadaljevanje agresije na Ukrajino sta visoki predstavnik in komisija sinoči Svetu EU poslala predlog 12. paketa sankcij," so sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Komisija želi obenem Kremlju otežiti izogibanje v okviru skupine G7 sprejeti cenovni kapici za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države. Uvoz večine ruske nafte in naftnih derivatov v EU je medtem prepovedan. Borrell poleg tega predlaga razširitev seznama posameznikov in pravnih oseb, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU.

Na seznam bi dodal več kot 120 ljudi in pravnih oseb, med drugim iz ruskega vojaškega, obrambnega in IT sektorja, pa tudi pomembne gospodarske subjekte. Predlaga še vključitev posameznikov, odgovornih za izvedbo "t. i. volitev" na ukrajinskih ozemljih, ki jih je zavzela Rusija, ter igralce, ki širijo prorusko propagando, so zapisali na EEAS.

Članice EU, ki naj bi prvo razpravo o novih sankcijah opravile v petek, so od začetka ruske agresije na Ukrajino februarja lani potrdile 11 svežnjev sankcij. Zadnjega, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju izogibanja ukrepom, so sprejele junija letos.